Відмова показати поліції права: який штраф "світить" водієві

Працівники поліції на місці зупинки вимагають у водія документи на право керування. Однак, варто занати, що "світить" за відмову надати документи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт " Дорожній адвокат ".

Що варто знати

У контексті дорожнього руху в Україні працівники поліції наділені правом вимагати у водіїв предʼявити документи на право керування. Такі вимоги базуються не на власний розсуд інспектора, а лише за наявності законних підстав.

Однак часто виникають ситуації, коли водії за різних обставин не предʼявляють документи поліцейським. Це може бути зумовлено різними причинами.

Невиконання цього обовʼязку може кваліфікуватися як порушення правил дорожнього руху. Передумовою для вимоги предʼявлення документів може бути лише законна підстава зупинки із подальшою вимогою предʼявити документи. Зокрема це стаття 35 Закону "Про національну поліцію".

Тобто якщо інспектор зупинив водія незаконно і надалі наклав адміністративне стягнення за невиконання його подальших вказівок, то такі подальші рішення є протиправними.

Який штраф

Відповідно до ч. 1 ст. 126 КУпАП відмова водія предʼявити поліцейському посвідчення водія, реєстраційного документа на транспортний засіб, а також страхового поліса передбачає накладення штрафу у розмірі 425 грн.

Тобто законом передбачено пряму відповідальність за відмову предʼявити документи.

Статтею 185 КУпАП передбачено адміністративну відповідальність за злісну непокору вимозі поліцейського при виконанні ним службових обовʼязків у вигляді штрафу від 136 до 255 грн або громадські роботи на від 40 до 60 годин.

Що таке злісна непокора

Злісна непокора - це не просто відмова виконувати вимоги. Це свідоме протистояння закону, з додатковими ознаками агресії. Якщо водій активно перешкоджає роботі поліції, вдається до погроз чи фізичного впливу, така поведінка може бути розцінена як злісна непокора.

У таких випадках, поліція має повне право застосувати відповідний вид стягнення.

У випадках, коли водій вважає, що інспектори вимагають документи без жодних законних підстав чи відмовляється з будь-яких особистих переконань, це не можна вважати злісною непокорою.

Часто підставою для відмови водієм документів є саме неналежна поведінка інспектора, який своїми діями провокує конфлікт.

Адекватна поведінка поліцейських і врахування обставин кожного конкретного випадку є ключовими для збереження довіри та правопорядку.