Как долго можно управлять авто, если истек срок водительского удостоверения?

Удостоверение водителя, выданное лицу впервые, действует в течение двух лет со дня его выдачи с ограниченным правом управления транспортным средством. Однако, что делать, если его срок истек, а водитель не успел обменять документ?
Как долго можно управлять машиной с просроченным водительским удостоверением и как его обменять, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Главного сервисного центра МВД.
Водительское удостоверение (выданное впервые), срок действия которого истек в период военного положения и в течение года со дня его отмены, продолжает действовать на территории Украины.
Если водитель хочет обменять просроченное удостоверение, следует помнить следующие моменты:
Обмен просроченного водительского удостоверения можно осуществить в любом сервисном центре МВД или онлайн через Электронный кабинет водителя.
Какие документы нужно предоставить:
Если водитель обращается в сервисный центр, то удостоверение изготавливают в течение рабочего дня. Стоимость услуги - 515 грн. Если онлайн - 10 рабочих дней на обработку заявки и до 5 дней занимают логистические услуги. Тогда, кроме стоимости изготовления удостоверения, нужно будет оплатить еще доставку в размере 294 грн. Или можно забрать документ лично в сервисном центре.
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