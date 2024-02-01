Як допомогти втомленому організму: ці сім продуктів швидко відновлять вашу енергію

Поживна бомба: гарбузове насіння

Насіння гарбуза дуже корисне при постійній втомі, оскільки містить багато корисних поживних речовин.

До них відносяться високоякісні білки, жирні кислоти омега-3, вітаміни B1, B2, B5 та B6, а також такі мінерали, як марганець, мідь, залізо, магній та фосфор. Всі вони підтримують один одного у виконанні своїх функцій, зміцнюють імунну систему, а також дають багато енергії.

Суперпродукт: авокадо

За словами дієтолога, авокадо - це не тільки чудове джерело корисних жирів, які довше зберігають почуття ситості. Зелений суперпродукт також сповнений живильних речовин, у тому числі білка, який забезпечує нас енергією на тривалий термін.

Додавання авокадо до сніданку, обіду чи вечері (або навіть до всіх трьох) може допомогти боротися з низьким рівнем енергії.

Постачальник енергії з бананів

Банани постачають нас калієм та вуглеводами, що дає нам достатньо енергії для тренування. Оскільки банани також багаті на вітаміни, мінерали та клітковину, експерт каже, що вони в будь-якому випадку обов'язково повинні бути у вашому раціоні.

Пробудження та здоров'я: жирна риба

Лосось та інша особливо жирна риба багаті на жирні кислоти омега-3. Вживання жирної риби допомагає зменшити запалення, а запалення може спричинити втому.

Вживання риби кілька разів на тиждень не тільки забезпечить вас енергією, необхідною, коли ви втомилися, але також допоможе запобігти серцево-судинним захворюванням. Це також забезпечує здоровішу шкіру.

Горіхи та насіння

"Суміш горіхів і насіння багата на корисні жири та білки й тому є хорошим вибором для багатого енергією перекушування", - каже дієтолог.

Горіхи та насіння приносять різну користь для здоров'я: вони корисні для шкіри, сприяють здоров'ю серця та за необхідності забезпечують заряд енергії.

Солодка допомога: темний шоколад

Темний шоколад містить теобромін - речовину, яка, на думку експерта, дає заряд енергії. Теобромін забезпечує енергію без подальшого спаду, який ми знаємо, наприклад, через кофеїн.

Білки яєць

Варені, смажені, зварені круто - хоч би як ви любили яйця, у яких багато користі від втоми. Білок та вітаміни групи B - постійне джерело енергії протягом дня.