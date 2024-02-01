Как помочь уставшему организму: эти семь продуктов быстро восстановят вашу энергию

Питательная бомба: тыквенные семечки

Семена тыквы очень полезны при постоянной усталости, поскольку содержат много полезных питательных веществ.

К ним относятся высококачественные белки, жирные кислоты омега-3, витамины B1, B2, B5 и B6, а также такие минералы, как марганец, медь, железо, магний и фосфор. Все они поддерживают друг друга в выполнении своих функций, укрепляют иммунную систему, а также дают много энергии.

Суперпродукт: авокадо

По словам диетолога, авокадо - это не только отличный источник полезных жиров, которые дольше сохраняют чувство сытости. Зеленый суперпродукт также полон питательных веществ, в том числе белка, который обеспечивает нас энергией на длительный срок.

Добавление авокадо к завтраку, обеду или ужину (или даже ко всем троим) может помочь бороться с низким уровнем энергии.

Поставщик энергии из бананов

Бананы снабжают нас калием и углеводами, что дает нам достаточно энергии для тренировки. Поскольку бананы также богаты витаминами, минералами и клетчаткой, эксперт говорит, что они в любом случае обязательно должны быть в вашем рационе.

Пробуждение и здоровье: жирная рыба

Лосось и другая особо жирная рыба богаты жирными кислотами омега-3. Употребление жирной рыбы помогает уменьшить воспаление, а воспаление может вызвать усталость.

Употребление рыбы несколько раз в неделю не только обеспечит вас энергией, необходимой, когда вы устали, но также поможет предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. Это также обеспечивает более здоровую кожу.

Орехи и семена

"Смесь орехов и семян богата полезными жирами и белками и поэтому является хорошим выбором для богатого энергией перекуса", - говорит диетолог.

Орехи и семена приносят различную пользу для здоровья: они полезны для кожи, способствуют здоровью сердца и при необходимости обеспечивают заряд энергии.

Сладкая помощь: темный шоколад

Темный шоколад содержит теобромин - вещество, которое, по мнению эксперта, дает заряд энергии. Теобромин обеспечивает энергию без последующего спада, который мы знаем, например, из-за кофеина.

Белки яиц

Вареные, жареные, сваренные вкрутую - как бы вы ни любили яйца, в них много пользы от усталости. Белок и витамины группы B - постоянный источник энергии в течение дня.