Як допомогти військовому після повернення з фронту. Головні поради для адаптації

До чого слід готуватися

"Коли близька людина йде на фронт - це стрес для всієї родини. Страх утрати, постійні тривога і втома - усе це накопичується, виснажує і може призводити до порушень ментального здоров'я", - розповіли у МОЗ.

Війна змінює всіх, а тому, наголосили в установі, після повернення військових додому "налагодження стосунків у родині стає випробуванням - у колі близьких ветерани отримують необхідну для відновлення підтримку або ж опиняються в ситуації нерозуміння та взаємних звинувачень".

Саме тому родина, яка чекає на людину з війни, має підготуватися до того, що вона повернеться "іншою". Можливі такі зміни:

фізичні - проблеми зі сном, фізичне реагування на спогади про війну (тремор, тахікардія, потовиділення), відсутність апетиту або переїдання, головний біль та біль у м'язах

поведінкові - реакція на гучні звуки, проблеми з концентрацією уваги та пам'яттю, уникнення людей та будь-яких нагадування про війну, постійна тривога, очікування небезпеки, зловживання алкоголем або чимось іншим

емоційні - перепади настрою, нав'язливі думки, нездатність розслабитися, дратівливість та спалах гніву, неможливість відчувати позитивні емоції

Якщо ці реакції не минають протягом місяця, у МОЗ радять звертатися до фахівців.

Як допомогти військовому адаптуватися після повернення з фронту (фото: facebook.com/moz.ukr)

Як допомогти ветерану звикнути до життя не на фронті

Окрім цього, родині та друзям військового важливо дотримуватися певних порад:

усвідомте та прийміть усі зміни, які відбулися або можуть відбутися з людиною

розумійте, що у людини з військовим досвідом можуть змінитися цінності, деякі речі з "минулого життя" стануть неважливими

проявіть терпіння та не намагайтеся прискорити події, дайте час та створіть навколо неї сприятливі умови

подбайте про те, або в родинному колі військового панувала довіра

враховуйте, що після повернення з фронту людина може по-різному довіряти родичам та тим, із ким служила

поважайте особисті кордони

турбуйтеся про себе та свій емоційний стан.

Порада від МОЗ (фото: facebook.com/moz.ukr)