Як допомогти військовому після повернення з фронту. Головні поради для адаптації

Військові, які повертаються з фронту, потребують підтримки. Родичі та близькі мають допомогти їм адаптуватися до цивільного життя. У Міністерстві охорони здоров'я дали практичні поради, які допоможуть це зробити. Існує декілька головних моментів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий допис, який з'явився на сторінці МОЗ у Facebook.
"Коли близька людина йде на фронт - це стрес для всієї родини. Страх утрати, постійні тривога і втома - усе це накопичується, виснажує і може призводити до порушень ментального здоров'я", - розповіли у МОЗ.
Війна змінює всіх, а тому, наголосили в установі, після повернення військових додому "налагодження стосунків у родині стає випробуванням - у колі близьких ветерани отримують необхідну для відновлення підтримку або ж опиняються в ситуації нерозуміння та взаємних звинувачень".
Саме тому родина, яка чекає на людину з війни, має підготуватися до того, що вона повернеться "іншою". Можливі такі зміни:
Якщо ці реакції не минають протягом місяця, у МОЗ радять звертатися до фахівців.
Як допомогти військовому адаптуватися після повернення з фронту (фото: facebook.com/moz.ukr)
Окрім цього, родині та друзям військового важливо дотримуватися певних порад:
усвідомте та прийміть усі зміни, які відбулися або можуть відбутися з людиною
розумійте, що у людини з військовим досвідом можуть змінитися цінності, деякі речі з "минулого життя" стануть неважливими
проявіть терпіння та не намагайтеся прискорити події, дайте час та створіть навколо неї сприятливі умови
подбайте про те, або в родинному колі військового панувала довіра
враховуйте, що після повернення з фронту людина може по-різному довіряти родичам та тим, із ким служила
поважайте особисті кордони
турбуйтеся про себе та свій емоційний стан.
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