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Бійці Третьої штурмової зачитали вірш Шевченка просто на позиціях: потужне відео

Субота 09 березня 2024 18:46
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Бійці Третьої штурмової зачитали вірш Шевченка просто на позиціях: потужне відео Коментатори подякували військовим за те, що вони роблять (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

До 210-ї річниці з дня народження письменника Тараса Шевченка бійці Третьої окремої штурмової бригади підготували потужне відео. Захисники України зачитали рядки з його віршів, просто на позиціях та зі зброєю в руках.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео з TikTok 3-ї штурмової.

Військові зачитали вірш Шевченка

Так, бійці вирішили прочитати вірш "До Основ'яненка". Військові нагадали про потужні рядки, які нині набули нових сенсів:

"Тілько ворог, що сміється...

Смійся, лютий враже!

Та не дуже, бо все гине -

Слава не поляже.

Не поляже, а розкаже,

Що діялось в світі,

Чия правда, чия кривда

І чиї ми діти.

Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине...

От де, люде, наша слава,

Слава України!".

При цьому на початку відео було показано зруйнований будинок, у якому крізь вікно без скла видно портрет Шевченка.

@ab3_army До 210-ої річниці народження Тараса Григоровича Шевченка від бійців 3 ОШБр #третяштурмовабригада #3штурмовабригада #3ошбр #зсу # #військові #тарасшевченко оригінальний звук - 3 окрема штурмова бригада

Як реагує мережа

Потужне відео вразило коментаторів. Вони пишуть:

  • "Ви найкращі. Дякую за захист. Добро непереможне"
  • "Бережіть себе, повертайтеся додому, дякуємо вам, рідненькі"
  • "Боріться - поборете, а ми допоможемо, чим зможемо. Аж мурашки по шкірі"
  • "Хай вас береже Бог і сила роду українського, пророка нашого, Тараса великого! Слава ЗСУ!"
  • "Хай Бог вам допомагає, наші Титани. Слава, шана вам, наші Герої".

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про 5 найвідоміших картин Шевченка.

Окрім цього, раніше вже стало відомо, що боєць з "Вовків Да Вінчі" сказав, до чого потрібно готуватися усім цивільним.

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Збройні сили України Тарас Шевченко
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