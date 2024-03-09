Бійці Третьої штурмової зачитали вірш Шевченка просто на позиціях: потужне відео

Коментатори подякували військовим за те, що вони роблять (колаж: РБК-Україна)

До 210-ї річниці з дня народження письменника Тараса Шевченка бійці Третьої окремої штурмової бригади підготували потужне відео. Захисники України зачитали рядки з його віршів, просто на позиціях та зі зброєю в руках.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео з TikTok 3-ї штурмової.