Как помочь военному после возвращения с фронта. Главные советы по адаптации

Возвращающиеся с фронта военные нуждаются в поддержке. Родственники и близкие должны помочь им адаптироваться к гражданской жизни. В Министерстве здравоохранения дали практические советы, которые помогут это сделать. Существует несколько главных моментов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост, который появился на странице Минздрава в Facebook.
"Когда близкий человек идет на фронт - это стресс для всей семьи. Страх утраты, постоянные тревога и усталость - все это накапливается, истощает и может приводить к нарушениям ментального здоровья", - рассказали в Минздраве.
Война меняет всех, а потому, отметили в учреждении, по возвращении военных домой "налаживание отношений в семье становится испытанием - в кругу близких ветераны получают необходимую для восстановления поддержку или оказываются в ситуации непонимания и взаимных обвинений".
Именно поэтому семья, которая ждет человека с войны, должна подготовиться к тому, что он вернется "другой". Возможны следующие изменения:
Если эти реакции не проходят в течение месяца, в Минздраве советуют обращаться к специалистам.
Как помочь военному адаптироваться по возвращении с фронта (фото: facebook.com/moz.ukr)
Кроме этого, семье и друзьям военного важно следовать определенным советам:
осознайте и примите все изменения, которые произошли или могут произойти с человеком
понимайте, что у человека с военным опытом могут измениться ценности, некоторые вещи из "прошлой жизни" станут неважными
проявите терпение и не пытайтесь ускорить события, дайте время и создайте вокруг него благоприятные условия
позаботьтесь о том, или в семейном кругу военного царило доверие
учитывайте, что после возвращения с фронта человек может по-разному доверять родственникам и тем, с кем служил
уважайте личные границы
беспокойтесь о себе и своем эмоциональном состоянии.
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