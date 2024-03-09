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Как помочь военному после возвращения с фронта. Главные советы по адаптации

Как проводится адаптация (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Возвращающиеся с фронта военные нуждаются в поддержке. Родственники и близкие должны помочь им адаптироваться к гражданской жизни. В Министерстве здравоохранения дали практические советы, которые помогут это сделать. Существует несколько главных моментов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост, который появился на странице Минздрава в Facebook.

К чему следует готовиться

"Когда близкий человек идет на фронт - это стресс для всей семьи. Страх утраты, постоянные тревога и усталость - все это накапливается, истощает и может приводить к нарушениям ментального здоровья", - рассказали в Минздраве.

Война меняет всех, а потому, отметили в учреждении, по возвращении военных домой "налаживание отношений в семье становится испытанием - в кругу близких ветераны получают необходимую для восстановления поддержку или оказываются в ситуации непонимания и взаимных обвинений".

Именно поэтому семья, которая ждет человека с войны, должна подготовиться к тому, что он вернется "другой". Возможны следующие изменения:

  • физические - проблемы со сном, физическое реагирование на воспоминания о войне (тремор, тахикардия, потоотделение), отсутствие аппетита или переедания, головные боли и боли в мышцах
  • поведенческие - реакция на громкие звуки, проблемы с концентрацией внимания и памятью, избегание людей и любых напоминаний о войне, постоянная тревога, ожидание опасности, злоупотребление алкоголем или чем-то другим
  • эмоциональные - перепады настроения, навязчивые мысли, неспособность расслабиться, раздражительность и вспышка гнева, невозможность испытывать положительные эмоции

Если эти реакции не проходят в течение месяца, в Минздраве советуют обращаться к специалистам.

Как помочь военному адаптироваться по возвращении с фронта (фото: facebook.com/moz.ukr)

Как помочь ветерану привыкнуть к жизни не на фронте

Кроме этого, семье и друзьям военного важно следовать определенным советам:

  • осознайте и примите все изменения, которые произошли или могут произойти с человеком

  • понимайте, что у человека с военным опытом могут измениться ценности, некоторые вещи из "прошлой жизни" станут неважными

  • проявите терпение и не пытайтесь ускорить события, дайте время и создайте вокруг него благоприятные условия

  • позаботьтесь о том, или в семейном кругу военного царило доверие

  • учитывайте, что после возвращения с фронта человек может по-разному доверять родственникам и тем, с кем служил

  • уважайте личные границы

  • беспокойтесь о себе и своем эмоциональном состоянии.

Совет от Минздрава (фото: facebook.com/moz.ukr)

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