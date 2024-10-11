Як доглядати за сукулентами восени: ось, на що слід звернути увагу

Як доглядати за сукулентами восени

Здатність сукулентів накопичувати рідину - ключовий момент при поливі. Але на догляд за такими рослинами восени впливають ще деякі фактори.

Як поливати сукуленти

При вирощуванні сукулентів у приміщенні дуже важливо розуміти їхні специфічні потреби в поливі. Кімнатні рослини, як правило, потребують рідшого поливу, ніж ті, що вирощуються на відкритому повітрі, завдяки стабільному, контрольованому середовищу.

У приміщенні зазвичай нижчий рівень освітленості і менший потік повітря, а це означає, що ґрунт висихає довше. В теплий період слід сукулентні рослини поливати кожні 10-14 днів, залежно від пори року.

Восени та взимку, коли кімнатні сукуленти можуть входити у фазу спокою, полив слід скоротити ще більше. Якщо температура в місці, де стоїть сукулент, знижується до 15 градусів, рослину можна поливати приблизно раз на місяць.

Вважається, що краще недолити води, ніж влити надмірно. Тому, щоб правильно полити сукуленти восени, слід зважати на:

вид рослини - потреби рослин можуть відрізнятися залежно від виду;

розмір сукулента - більші рослини мають більше запасів рідини;

температуру в приміщенні;

рівень вологості - чим вищий рівень вологості в повітрі, тим довше висихатиме ґрунт;

структура і склад ґрунту - ґрунт з великою кількістю дрібних частинок може ущільнюватися, зменшуючи дренаж і збільшуючи ризик перезволоження;

стан ґрунту - він не має бути перезволоженим.

Поступово зменшуйте полив з похолоднішанням і скороченням світлового дня. Поливайте сукулентні рослини восени тільки тоді, коли ґрунт стане сухим на дотик, зазвичай кожні 4-6 тижнів.

Ознаки недостатнього поливу

Оскільки сукуленти зберігають воду в листі, стеблах і коренях, вони можуть виживати при обмеженій кількості вологи, але все одно потребують регулярного поливу для підтримки свого здоров'я.

Сукулентам необхідний полив для росту (ілюстративне фото: Freepik)

Зрозуміти, що сукулент политий недостатньо, можна за такими ознаками:

зморщене або мляве листя;

повільне зростання;

листя має коричневі краї;

ґрунт надзвичайно сухий.

Хоча сукуленти стійкі до посухи, недостатній полив може послабити рослину і зробити її більш вразливою до пошкоджень або хвороб.

Ознаки надмірного поливу

При надмірному поливі ґрунт залишається постійно вологим, запобігаючи належному висиханню коренів. На це вказують такі ознаки:

чорні або коричневі плями;

перезволожений ґрунт;

м'які, кашоподібні стебла;

пожовтіле або поникле листя;

коренева гниль.

На відміну від звичайних кімнатних рослин, сукуленти пристосовані зберігати воду в листі, стеблах і коренях, а отже, потребують рідшого поливу.

Де ставити сукуленти восени

Хоча сукуленти можуть тривалий час бути без води, для цих зелених улюбленців важливе освітлення та температура повітря.

Попри те, що сукуленти - надзвичайно невибагливі улюбленці, їм потрібно багато світла. Це - необхідна умова для того, щоб сукулент ріс.

Тому рекомендують ставити рослини на підвіконні з південного боку будинку. Водночас сукуленти необхідно затіняти від прямих сонячних променів, особливо в спекотні дні.

Але восени сонячного світла стає значно менше, тож, можливо, для зросту сукулентів восени та взимку потрібно буде використати лампи для освітлення.

Не менш важливий для сукулентів теплий клімат. Але, якщо температура знизиться до 13-15 градусів, сукулентам все ще буде комфортно. В таких умовах вони впадають в сплячку до потепління.

Сукуленти не люблять холодів (ілюстративне фото: Freepik)

На відкритому балконі сукуленти можна залишати на ніч, якщо температура надворі не нижча 18 градусів. Через рівень вологості та вітри залишена на відкритому повітрі рослина легше замерзає.

Якщо ставити сукулент на підвіконня восени, краще поставити поруч термометр для виміру кімнатної температури, щоб переконатися, що улюбленець не замерзне. Якщо на підвіконні надто холодно, краще перемістити сукуленти в тепліше місце.