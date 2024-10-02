Рослини теж мерзнуть: як утеплити балконні квіти

Навіть кімнатним рослинам шкодять різкі перепади температури восени. Квіти, які ростуть в підвісних горщиках з зовнішнього боку балкона, в прохолодний період потребують укриття.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, коли утеплювати квіти на балконі і як це робити правильно

Які квіти можуть зимувати на балконі

На балконах можна зустріти різні рослини: однорічні, дворічні та багаторічні (багаторічники, чагарники, дерева).

До однорічних рослин належать:

чорнобривці;

деякі види цинії;

запашний горошок;

деякі види красолі;

портулак;

шавлія.

Однорічні рослини вирощуються із насіння. Вони швидко ростуть і цвітуть, засихаючи через один сезон - це природний і неминучий процес. Тому не варто навіть намагатися зберігати їх на зиму. Також на балконах часто вирощують однорічні овочі, такі як квасоля, огірки, перець і помідори, і зелень, які теж гинуть до зими.

Дворічні рослини (братки, бородата гвоздика і ромашка), як і однорічні, не можна зберігати взимку, оскільки вони втрачають свою декоративність.

Але велику групу балконних рослин становлять багаторічники, напівчагарники, чагарники і навіть дерева. Багато з них або не морозостійкі, або витримують лише невеликі морози.

До багаторічників, які можуть зимувати на балконах, належать:

барвінок;

бадан;

хоста;

лілейник;

лілія;

седуми,

декоративні трави.

У деяких з них листя відмирає до зими, наприклад у хост, лілейників і більшості декоративних трав.

Які рослини можуть зимувати на балконі (ілюстративне фото: GettyImages)

Вічнозелені кущі та дерева не скидають листя на зиму. Хвойні рослини готуються до зими, щоб втратити якомога менше води, наприклад, хвоя часто червоніє, а листя рододендрона згортаються.

Як захистити квіти на зиму

Рослини мають різну морозостійкість, яка визначається генетично. Наприклад, ялівець звичайний, ялівець прибережний або карликова сосна стійкі до найбільших морозів.

Морозостійкість не завжди однакова, наприклад, у азалій, гортензій, магнолій та рододендронів. Втім, не мороз найчастіше є безпосередньою причиною загибелі рослин, що зимують на балконах. Більшу загрозу іноді становить так звана зимова посуха.

Зимова посуха виникає, коли субстрат у горщиках промерзає, а це означає, що коріння рослин не можуть поглинати воду.

Найбільш сприйнятливі до нього вічнозелені рослини, оскільки їм потрібно більше води, ніж рослинам, які скидають листя і зимують у вигляді цибулин, бульб або кореневищ.

Зимовий вітер також сприяє висиханню балконних рослин. Він часто сухий, морозний і триває багато днів.

Залежно від того, який тип рослини росте в балконних горщиках, щоб захистити її від холоду, потрібно:

поливати балконні рослини під час відлиги;

замульчувати - хорошим захистом є мульча з натуральних матеріалів, наприклад, кора;

накрити - ефективним захистом від холодного вітру є агротканина.

Крім цього, знімні горщики з рослинами варто поставити на балконі в більш теплому місці.

Коли і чим накривати балконні рослини на зиму

Починаючи з листопада, балконні рослини вкривають на зиму. Якщо є можливість, краще перенести рослини в неопалюване приміщення, якомога ближче до стін квартири (через них проникає тепло з кімнат) і поставити на теплоізоляційні основи, наприклад, дерево, пінопласт.

Далі горщики, залишені на балконі, загортають в ізоляційні матеріали, а на поверхні землі роблять мульчу, наприклад, з кори, або накривають біотекстилем.

Менші горщики можна помістити (один або кілька) у більший контейнер, наприклад, дерев'яний ящик або плетений кошик. Порожній простір між їхніми стінками заповнюють, наприклад, бульбашковою плівкою

Балконні рослини варто вкривати на зиму (ілюстративне фото: GettyImages)

Для зимових укриттів балконних рослин можна використовувати різні матеріали, в тому числі перероблені. Наприклад, картон, коробки, старі ковдри, пінопласт, меблеві плити і дошки, що залишилися після ремонту, бульбашкова плівка і дерев'яні ящики - все це підійде.

Важливо пам'ятати, що непроникні матеріали, такі як бульбашкова плівка та полістирол, слід використовувати лише для захисту горщика. Їх не можна використовувати для накриття ґрунту або стебел рослин.

Лише коли погода стає холоднішою - зазвичай наприкінці грудня або на початку січня - надземні частини рослин накривають ковпаками, екранами або листами нетканого матеріалу.

Зимовий захист знімають поступово, починаючи з кінця лютого або початку березня. Мульчу слід залишити, оскільки вона захищає балконні рослини цілий рік.

Як захистити на зиму цибулинні квіти

На балконі можуть зимувати такі весняні цибулинні квіти, як гіацинт, крокус, нарцис, виноградний гіацинт і тюльпан.

Однак слід пам'ятати, що висаджені в контейнери цибулини зазвичай цвітуть один раз. Висаджені в тісні контейнери цибулини рідко встигають накопичити достатньо поживних речовин, щоб зацвісти наступного року.

Тому після цвітіння, коли їх надземна частина підсохне, цибулини найкраще викопати, зберегти і висадити в саду.