Как ухаживать за суккулентами осенью: вот, на что следует обратить внимание

Как ухаживать за суккулентами осенью

Способность суккулентов накапливать жидкость - ключевой момент при поливе. Но на уход за такими растениями осенью оказывают влияние еще некоторые факторы.

Как поливать суккуленты

При выращивании суккулентов в помещении очень важно понимать их специфические потребности в поливе. Комнатные растения, как правило, нуждаются в более жидком поливе, чем выращиваемые на открытом воздухе, благодаря стабильной, контролируемой среде.

В помещении обычно более низкий уровень освещенности и меньший поток воздуха, а это значит, что почва высыхает дольше. В теплый период следует суккулентные растения поливать каждые 10-14 дней, в зависимости от времени года.

Осенью и зимой, когда комнатные суккуленты могут входить в фазу покоя, полив следует сократить еще больше. Если температура в месте, где стоит суккулент, снижается до 15 градусов, растение можно поливать примерно раз в месяц.

Считается, что лучше недолить воду, чем влить чрезмерно. Поэтому, чтобы правильно полить суккуленты осенью, следует учитывать:

вид растения - потребности растений могут отличаться в зависимости от вида;

размер суккулента - большие растения имеют больше запасов жидкости;

температуру в помещении;

уровень влажности - чем выше уровень влажности в воздухе, тем дольше будет высыхать почва;

структура и состав почвы - почва с большим количеством мелких частиц может уплотняться, уменьшая дренаж и увеличивая риск переувлажнения;

состояние почвы - оно не должно быть переувлажненным.

Постепенно убавляйте полив с похолоданием и сокращением светового дня. Поливайте суккулентные растения осенью только тогда, когда почва станет сухой на ощупь, обычно каждые 4-6 недель.

Признаки недостаточного полива

Поскольку суккуленты хранят воду в листьях, стеблях и корнях, они могут выживать при ограниченном количестве влаги, но все равно нуждаются в регулярном поливе для поддержания своего здоровья.

Сукулентам необходим полив для роста.

Понять, что суккулент полит недостаточно, можно по следующим признакам:

сморщенные или вялые листья;

медленный рост;

листья имеют коричневые края;

почва очень сухая.

Хотя суккуленты устойчивы к засухе, недостаточный полив может ослабить растение и сделать его более уязвимым к повреждениям или болезням.

Признаки чрезмерного полива

При чрезмерном поливе почва остается постоянно влажной, предотвращая надлежащее высыхание корней. На это указывают следующие признаки:

черные или коричневые пятна;

переувлажненная почва;

мягкие, кашеподобдные стебли;

пожелтевшие или поникшие листья;

корневая гниль.

В отличие от обычных комнатных растений, суккуленты приспособлены хранить воду в листьях, стеблях и корнях, а следовательно, нуждаются в более жидком поливе.

Где ставить суккуленты осенью

Хотя суккуленты могут длительное время быть без воды, для этих зеленых любимцев важно освещение и температура воздуха.

Несмотря на то, что суккуленты - чрезвычайно неприхотливые любимцы, им нужно много света. Это - необходимое условие для того, чтобы суккулент рос.

Поэтому рекомендуют ставить растения на подоконнике с южной стороны дома. В то же время суккуленты необходимо затенять от прямых солнечных лучей, особенно в жаркие дни.

Но осенью солнечного света становится гораздо меньше, поэтому, возможно, для роста суккулентов осенью и зимой нужно будет использовать лампы для освещения.

Не менее важен для суккулентов теплый климат. Но, если температура снизится до 13-15 градусов, суккулентам все еще будет комфортно. В таких условиях они впадают в спячку до потепления.

Суккуленты не любят холодов (иллюстративное фото: Freepik)

На открытом балконе суккуленты можно оставлять на ночь, если температура на воздухе не ниже 18 градусов. Из-за уровня влажности и ветра оставленное на открытом воздухе растение легче замерзает.

Если ставить суккулент на подоконник осенью, лучше поставить рядом термометр для измерения комнатной температуры, чтобы убедиться, что любимец не замерзнет. Если на подоконнике слишком холодно, лучше переместить суккуленты в более теплое место.