Як виростити лохину в горщику: поради садівників

Лохина - схожі на чорницю ягоди, проте ніжніше за смаком. Хоча зазвичай лохину вирощують в саду або на городі, можна посадити ягоди лохини в горщику.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про те, як виростити лохину в горщику вдома.

Як вирощувати лохину в горщику

Висаджувати в горщик лохину можна будь-який період року, але зважати на те, що рослині потрібне хороше освітлення. Для того, щоб відбулося запилення, вам знадобиться більше однієї рослини лохини. Але в горщик можна саджати лише одну рослину лохини, щоб кореням вистачало простору.

Для того, щоб посадити лохину в контейнер, необхідно врахувати наступне:

Правильно обрати горщик. Щоб лохина приносила плоди, навіть перший горщик повинен бути діаметром не менше 30 см. Краще обирати горщики з дренажними отворами. Коли лохина розростеться, її потрібно пересадити в більший горщик.

Обрати правильний ґрунт. Лохини люблять кислі ґрунти (pH 3,5-4,5), тому рекомендують використовувати підкислений субстрат, або змішати в однакових частинах торф, пісок та кору хвойних дерев.

Щоб виростити лохину з насіння, спочатку потрібно використовувати плаский невеликий лоток, наповнений вологим субстратом. Після висадки контейнер радять накрити газетою, проте не забувати поливати майбутні рослини.

Температура в приміщенні має становити 15-20 градусів. За місяць, коли насіння проросте, газету потрібно прибрати, але не спішити з пересадкою лохини до того, поки вона не виросте на кілька сантиметрів.

Як доглядати за лохиною в горщику

Щоб лохина росла в контейнері та давала плоди, необхідно забезпечити рослині природні умови.

Яскраве освітлення

Рослинам лохини потрібно від шести до восьми годин сонячного світла на день.

Для того, щоб лохина отримала достатньо світла, можна скористатися спеціальними лампами.

Частий полив

Рослини лохини мають неглибоке коріння, яке швидко висихає, тому їм потрібно багато води. Однак вони також люблять добре дренований ґрунт. Їхнє коріння не має перебувати постійно у воді, тому підтримуйте ґрунт вологим, але не мокрим.

Якщо ви не можете поливати рослини лохини протягом тижня або більше, перенесіть їх у більш затінене місце, щоб заощадити воду. Щоб зберегти трохи вологи, також може бути корисно додати шар компосту з підживленням сосновою корою.

Стабільна температура і вологість

Лохина не любить надмірно сухих умов, і це стосується не тільки холодних вітрів, але й суховіїв на відкритій ділянці. При посадці лохини в контейнери враховуйте фактор холоду або кількість холодних годин.

Як зазначають, недостатня кількість холодних годин може призвести до поганого розвитку плодів, зменшення їх розміру та зниження врожайності.

Не вносити забагато добрив

Лохина не любить занадто багато добрив, тому зазвичай достатньо одного підживлення ранньою весною. Вибирайте органічні добрива, такі як суміш для кислотолюбних рослин.

Крім того, регулярно перевіряйте pH ґрунту, щоб переконатися, що він знаходиться в необхідних межах.

Переваги і недоліки вирощування лохини в горщику

Вирощування лохини в горщиках - доволі популярний завдяки своїй зручності метод. До переваг вирощування лохини в горщику належить наступне:

полегшений догляд - оброблювати ґрунт в горщику простіше, ніж на великій ділянці;

стійкість до хвороб - при вирощуванні лохини в контейнері менший ризик ураження шкідниками;

легше підтримувати необхідну кислотність ґрунту.

До того ж горщики можна легко переставити у разі необхідності в більш тепле або освітлене місце.

Але вирощування лохини в контейнерах вдома має певні недоліки: