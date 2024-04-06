Як доглядати за собаками, що старіють: поради експерта

Перші ознаки старіння собаки

Власники собак можуть допомогти сповільнити процес старіння. Для цього слід проводити регулярну діагностику - щоб вчасно виявляти та лікувати характерні захворювання для тварин, що старіють. Особливої уваги потребують ті собаки, які прожили три чверті очікуваної тривалості життя, - саме тоді улюбленець вважається вже не зрілим, а таким, що старіє.

Проте у визначенні вікового статусу собаки є свої нюанси, наприклад, тривалість життя собак малих розмірів більша, тому вони старіють повільніше. Водночас собаки великих розмірів дорослішають повільніше за маленьких, а старіють навпаки - швидше. Саме тому слід звертати увагу на певні ознаки, які вказують на старіння тварини:

1. Підвищений ризик набору зайвої ваги. З віком собаки втрачають м’язову масу та менше рухаються. В результаті тварини витрачають недостатньо енергії та швидше набирають вагу.

Необхідно слідкувати за здоров’ям тварини, запобігати травмуванню та попереджати больові симптоми, які заважають їй рухатись. Це своєю чергою дозволить попередити ожиріння.

2. Захворювання ротової порожнини. Проблеми з яснами та зубами призводять до болісних відчуттів під час розгризання корму, неприємного запаху з рота та швидкого розмноження бактерій.

Останнє особливо небезпечне, оскільки може викликати ураження внутрішніх органів та перевантажувати імунітет. Тому слід доглядати за гігієною ротової порожнини та підбирати корм, який сповільнює утворення нальоту.

3. Сповільнене травлення. Через зниження м’язового тонусу кишківника та секреції травних ферментів травлення старих собак ускладнюється. Це призводить до частих розладів - закрепів або діарей.

Для улюбленців з такими проблемами слід підібрати легкоперетравний корм, який зменшить навантаження на травну систему.

4. Погіршення роботи органів чуття та імунітету. Оскільки з віком імунітет тварин слабшає, вони стають більш сприйнятливими до інфекцій і хвороб. Крім того, у собак, що старіють, погіршується слух, зір та нюх, що впливає на апетит.

Тому власники мають уважно слідкувати за станом улюбленця: якщо тварина менше рухається, стала менш уважною та надто тихою, необхідно звернутися до ветеринарного лікаря.

Види старіння

Геріатрична ветеринарія, розділ науки про профілактику та лікування хвороб собак, що старіють, виділяє кілька видів старіння тварин. Здорове старіння – це вікові зміни, які не впливають негативно на якість життя та проходять за відсутності виражених захворювань.

Вони можуть включати посивіння на морді, легке порідіння шерсті, ядерний склероз (зміна щільності ядра кришталика ока) і навіть незначне зниження активності.

Натомість під час патологічного старіння якість життя собаки суттєво погіршується. Адже такий вид старіння часто супроводжується когнітивними дисфункціями. В результаті у собаки погіршується сон, змінюється поведінка, з’являються проблеми в соціальній взаємодії.

Проте коли здорове старіння переходить в патологічне, собака може проходити через так званий "синдром слабкості". В цей короткий період тварина особливо вразлива перед зовнішніми подразниками та стресом.

"Синдром слабкості пов’язаний з супутніми захворюваннями та підвищеними летальними ризиками, проте не залежить від хронологічного старіння. Він також є оборотним, оскільки є перехідним станом між нормальним старінням та патологічним. Тобто дії власника можуть значно вплинути на перебіг хвороби та допомогти організму собаки подолати синдром чи зменшити його прояви, що дозволить зміцнити здоров’я та імунну систему", — зазначив Олександр Айшпур.

Для діагностики синдрому слабкості у собаки ветеринарний лікар оцінює стан тварини за набором факторів:

оцінка ходи

швидкість рухів

низький рівень фізичної активності

брак енергії, постійне почуття виснаження

втрата ваги

При наявності одного-двох з п’яти факторів собака вважається в зоні ризику захворювання синдромом слабкості. При трьох і більшій кількості факторів у тварини діагностується захворювання.

Синдром слабкості можна подолати при створенні комплексних умов для одужання улюбленця. Ветеринарний лікар допоможе підібрати дієту, яка буде відповідати потребам собаки.

Довкілля та рівень якості життя також важливі для собак із синдромом слабкості. Господар має регулярно вигулювати улюбленця, а також займатися із собакою вправами для підтримання м’язової маси.

Крім того, слід підтримувати позитивний емоційний стан тварини - грати з нею, пестити, стимулювати її контакти з іншими собаками та, за можливості, дресирувати.

Найпоширеніші захворювання собак, що старіють та ветеринарний догляд

Найчастіше тварини, що старіють, мають проблеми із зором, зокрема у разі розвитку катаракти. Особливо від цього захворювання страждають собаки з зайвою вагою та цукровим діабетом.

Крім того, у тварин, що старіють, часто спостерігається порушення когнітивних функцій через недостатність забезпечення мозку кров’ю і киснем.

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Інша поширена хвороба пов’язана із гормонами - гіпотиреоз, яка вражає щитовидну залозу та викликає млявість, апатію, збільшення маси тіла, себорею та алопецію. Також тварини, що старіють, страждають на остеоартрит - захворювання суглобів, яке призводить до втрати рухливості.

Увага і догляд

Старіючі тварини потребують регулярних профілактичних оглядів у ветеринарного лікаря (хоча б раз на рік). Це дозволяє вчасно визначити захворювання та почати його лікування. Проте господарі можуть відстрочити появу хвороб та посилити імунітет улюбленця за допомогою:

Повнораціонного та збалансованого харчування

Дієти, яка допоможе підтримувати оптимальну вагу собаки

Гігієни - миття і розчісування шерсті, чистки зубів

Регулярних обробок від паразитів

Фізичних навантажень та щоденного вигулювання

Лікування та догляд при хронічних захворюваннях

Хронічна або невиліковна хвороба може спричиняти постійний біль та дискомфорт для улюбленця. В такому разі ветеринарний лікар може оцінити стан здоров’я собаки за шкалою "якості життя", яка складається із 7 факторів.

Зокрема серед них - рухливість, гігієна, відчуття голоду, емоційний стан тощо. Після проведення оцінки ветеринарний лікар зможе підібрати оптимальний догляд для улюбленця, який покращить якість його життя та самопочуття.

Годування собак, що старіють

Не тільки собаки із синдромом слабкості потребують спеціального годування. Тварини, що старіють, незалежно від породи потребують корму, який багатий на нутрієнти та відповідає їх потребам. Щобільше, харчові потреби улюбленців, що старіють, відрізняються від потреб цуценят та навіть дорослих собак.

Звісно, при виборі раціону для улюбленця необхідно враховувати його особливості. Наприклад, собаки з зайвою вагою потребують низькокалорійний корм. Проте у будь-якому разі раціон тварин, що старіють, має включати:

вітаміни С і Е – антиоксиданти, які захищають від вільних радикалів

високоякісні протеїни - для підтримання здорового травлення

вищий вміст поліненасичених жирних кислот – також для покращення здоров’я шерсті

вищий вміст клітковини - для попередження закрепів

Окрему увагу слід приділити наявності в раціоні глюкозаміну, хондроїтин сульфату, ЕПК і ДГК. Ці речовини допомагають підтримувати здоров’я суглобів та більше рухатись.

Фізичне навантаження

Так само як із годуванням, програма фізичної активності повинна підбиратися індивідуально. Наприклад, для собак із проблемними суглобами біг може бути протипоказаний. Проте для тварин без таких проблем біг на короткі дистанції є частиною здорової активності.

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Собакам, що старіють, необхідно мінімум 30 хвилин щоденних вправ. Однак слід надавати перевагу тренуванням із низьким навантаженням: прогулянки, а не пробіжки, швидкі 10-хвилинні ігри. Також таким тваринам підуть на користь невеликі запливи, - плавання не перевантажує суглоби та підтримує м’язи в тонусі.

Собаки, що старіють, потребують особливого догляду та уваги. Власник має слідкувати за появою перших ознак старіння улюбленця, та після цього - частіше планувати профілактичні візити до ветеринарного лікаря. Це дозволить запобігати розвиткові небезпечних захворювань, покращить благополуччя улюбленця.