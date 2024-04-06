Как ухаживать за стареющими собаками: советы эксперта

Недавно умер старейший пес в мире, по имени Бобби: собака породы Рафейру ду Алентежу из южной Португалии прожила 31 год и 165 дней. К сожалению, не все любимцы могут похвастаться таким возрастом – в зависимости от размеров они живут в среднем от 10 до 13 лет.
Чтобы помочь продлить продолжительность жизни животного и обеспечить ему комфорт, следует удовлетворять специфические потребности таких собак - правильно кормить, своевременно лечить и ухаживать.
Для улучшения заботы о стареющих любимцах РБК-Украина (проект Styler) пообщалась с Александром Айшпуром, кандидатом ветеринарных наук, экспертом по научным коммуникациям Royal Canin, предоставившим ряд полезных советов.
Владельцы собак могут помочь замедлить процесс старения. Для этого следует проводить регулярную диагностику – чтобы вовремя выявлять и лечить характерные заболевания для стареющих животных. Особого внимания нуждаются те собаки, которые прожили три четверти ожидаемой продолжительности жизни, - именно тогда любимец считается уже не зрелым, а стареющим.
Однако в определении возрастного статуса собаки есть свои нюансы, например, продолжительность жизни собак малых размеров больше, поэтому они стареют медленнее. В то же время собаки больших размеров взрослеют медленнее маленьких, а стареют наоборот - быстрее. Именно поэтому следует обращать внимание на определенные признаки, указывающие на старение животного:
1. Повышенный риск набора избыточного веса. С возрастом собаки теряют мышечную массу и меньше двигаются. В результате животные тратят недостаточно энергии и быстрее набирают вес.
Необходимо следить за здоровьем животного, предотвращать травмы и предупреждать болевые симптомы, которые мешают ему двигаться. Это в свою очередь позволит предупредить ожирение.
2. Заболевание полости рта. Проблемы с деснами и зубами приводят к болезненным ощущениям во время разгрызания корма, неприятного запаха изо рта и быстрого размножения бактерий.
Последнее особенно опасно, поскольку может вызвать поражение внутренних органов и перегружать иммунитет. Поэтому следует ухаживать за гигиеной полости рта и подбирать корм, замедляющий образование налета.
3. Замедленное пищеварение. Из-за снижения мышечного тонуса кишечника и секреции пищеварительных ферментов пищеварение старых собак усложняется. Это приводит к частым расстройствам – запоров или диарей.
Для любимцев с такими проблемами следует подобрать легкопереваримый корм, который уменьшит нагрузку на пищеварительную систему.
4. Ухудшение работы органов чувств и иммунитета. Поскольку с возрастом иммунитет животных слабеет, они становятся более восприимчивыми к инфекциям и болезням. Кроме того, у стареющих собак ухудшается слух, зрение и обоняние, что влияет на аппетит.
Поэтому владельцы должны внимательно следить за состоянием любимца: если животное меньше двигается, стало менее внимательным и слишком тихим, необходимо обратиться к ветеринарному врачу.
Гериатрическая ветеринария, раздел науки о профилактике и лечении стареющих болезней собак выделяет несколько видов старения животных. Здоровое старение – возрастные изменения, которые не влияют негативно на качество жизни и проходят при отсутствии выраженных заболеваний.
Они могут включать поседение на морде, легкое сжижение шерсти, ядерный склероз (изменение плотности ядра хрусталика глаза) и даже незначительное снижение активности.
Во время патологического старения качество жизни собаки существенно ухудшается. Ведь такой вид старения часто сопровождается когнитивными дисфункциями. В результате у собаки ухудшается сон, меняется поведение, возникают проблемы в социальном взаимодействии.
Однако когда здоровое старение переходит в патологическое, собака может проходить через так называемый "синдром слабости". В этот короткий период животное особенно уязвимо перед внешними раздражителями и стрессом.
"Синдром слабости связан с сопутствующими заболеваниями и повышенными летальными рисками, однако не зависит от хронологического старения. Он также обратим, поскольку является переходным состоянием между нормальным старением и патологическим. То есть действия владельца могут значительно повлиять на течение болезни и помочь организму собаки преодолеть синдром или уменьшить его проявления, что позволит укрепить здоровье и иммунную систему", - отметил Александр Айшпур.
Для диагностики синдрома слабости у собаки ветеринарный врач оценивает состояние животного по набору факторов:
оценка походки
скорость движений
низкий уровень физической активности
нехватка энергии, постоянное чувство истощения
потеря веса
При наличии одного-двух из пяти факторов собака считается в зоне риска заболевания синдромом слабости. При трех и большем количестве факторов у животного диагностируется заболевание.
Синдром слабости можно преодолеть при создании комплексных условий для выздоровления питомца. Ветеринарный врач поможет подобрать диету, которая будет отвечать потребностям собаки.
Окружающая среда и уровень качества жизни также важны для собак с синдромом слабости. Хозяин должен регулярно выгуливать любимца, а также заниматься с собакой упражнениями для поддержания мышечной массы.
Кроме того, следует поддерживать положительное эмоциональное состояние животного - играть с ним, ласкать, стимулировать его контакты с другими собаками и, по возможности, дрессировать.
Чаще всего стареющие животные имеют проблемы со зрением, в частности в случае развития катаракты. Особенно этим заболеванием страдают собаки с лишним весом и сахарным диабетом.
Кроме того, у стареющих животных часто наблюдается нарушение когнитивных функций из-за недостаточности обеспечения мозга кровью и кислородом.
Другая распространенная болезнь связана с гормонами - гипотиреозом, который поражает щитовидную железу и вызывает вялость, апатию, увеличение массы тела, себорею и алопецию. Также стареющие животные страдают остеоартритом - заболевание суставов, которое приводит к потере подвижности.
Стареющие животные нуждаются в регулярных профилактических осмотрах у ветеринарного врача (хотя бы раз в год). Это позволяет своевременно определить заболевание и начать его лечение. Однако хозяева могут отсрочить появление болезней и усилить иммунитет любимца с помощью:
Полнорационного и сбалансированного питания
Диеты, которые помогут поддерживать оптимальный вес собаки
Гигиены – мытье и расчесывание шерсти, чистки зубов
регулярных обработок от паразитов
Физические нагрузки и ежедневное выгуливание
Хроническая или неизлечимая болезнь может вызвать постоянную боль и дискомфорт для любимца. В таком случае ветеринарный врач может оценить состояние здоровья собаки по шкале качества жизни, состоящей из 7 факторов.
В частности, среди них - подвижность, гигиена, чувство голода, эмоциональное состояние и т.д. После оценки ветеринарный врач сможет подобрать оптимальный уход для любимца, который улучшит качество его жизни и самочувствия.
Не только собаки с синдромом слабости нуждаются в специальном кормлении. Стареющие животные независимо от породы нуждаются в корме, который богат нутриентами и отвечает их потребностям. Более того, пищевые потребности стареющих любимцев отличаются от потребностей щенков и даже взрослых собак.
Естественно, при выборе рациона для любимца нужно учесть его особенности. К примеру, собаки с лишним весом нуждаются в низкокалорийном корме. Однако в любом случае рацион стареющих животных должен включать:
Отдельное внимание следует уделить наличию в рационе глюкозамина, хондроитин сульфата, ЭПК и ДГК. Эти вещества помогают поддерживать здоровье суставов и больше двигаться.
Так же, как с кормлением, программа физической активности должна подбираться индивидуально. К примеру, для собак с проблемными суставами бег может быть противопоказан. Однако для животных без таких проблем бег на короткие дистанции является частью здоровой активности.
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Стареющим собакам необходимо минимум 30 минут ежедневных упражнений. Однако следует отдавать предпочтение тренировкам с низкой нагрузкой: прогулки, а не пробежки, быстрые 10-минутные игры. Также таким животным пойдут на пользу небольшие заплывы, плавание не перегружает суставы и поддерживает мышцы в тонусе.
Стареющие собаки нуждаются в особом уходе и внимании. Владелец должен следить за появлением первых признаков старения любимца, и после этого чаще планировать профилактические визиты к ветеринарному врачу. Это позволит предотвращать развитие опасных заболеваний, улучшит благополучие любимца.
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