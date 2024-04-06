Как ухаживать за стареющими собаками: советы эксперта

Первые признаки старения собаки

Владельцы собак могут помочь замедлить процесс старения. Для этого следует проводить регулярную диагностику – чтобы вовремя выявлять и лечить характерные заболевания для стареющих животных. Особого внимания нуждаются те собаки, которые прожили три четверти ожидаемой продолжительности жизни, - именно тогда любимец считается уже не зрелым, а стареющим.

Однако в определении возрастного статуса собаки есть свои нюансы, например, продолжительность жизни собак малых размеров больше, поэтому они стареют медленнее. В то же время собаки больших размеров взрослеют медленнее маленьких, а стареют наоборот - быстрее. Именно поэтому следует обращать внимание на определенные признаки, указывающие на старение животного:

1. Повышенный риск набора избыточного веса. С возрастом собаки теряют мышечную массу и меньше двигаются. В результате животные тратят недостаточно энергии и быстрее набирают вес.

Необходимо следить за здоровьем животного, предотвращать травмы и предупреждать болевые симптомы, которые мешают ему двигаться. Это в свою очередь позволит предупредить ожирение.

2. Заболевание полости рта. Проблемы с деснами и зубами приводят к болезненным ощущениям во время разгрызания корма, неприятного запаха изо рта и быстрого размножения бактерий.

Последнее особенно опасно, поскольку может вызвать поражение внутренних органов и перегружать иммунитет. Поэтому следует ухаживать за гигиеной полости рта и подбирать корм, замедляющий образование налета.

3. Замедленное пищеварение. Из-за снижения мышечного тонуса кишечника и секреции пищеварительных ферментов пищеварение старых собак усложняется. Это приводит к частым расстройствам – запоров или диарей.

Для любимцев с такими проблемами следует подобрать легкопереваримый корм, который уменьшит нагрузку на пищеварительную систему.

4. Ухудшение работы органов чувств и иммунитета. Поскольку с возрастом иммунитет животных слабеет, они становятся более восприимчивыми к инфекциям и болезням. Кроме того, у стареющих собак ухудшается слух, зрение и обоняние, что влияет на аппетит.

Поэтому владельцы должны внимательно следить за состоянием любимца: если животное меньше двигается, стало менее внимательным и слишком тихим, необходимо обратиться к ветеринарному врачу.

Виды старения

Гериатрическая ветеринария, раздел науки о профилактике и лечении стареющих болезней собак выделяет несколько видов старения животных. Здоровое старение – возрастные изменения, которые не влияют негативно на качество жизни и проходят при отсутствии выраженных заболеваний.

Они могут включать поседение на морде, легкое сжижение шерсти, ядерный склероз (изменение плотности ядра хрусталика глаза) и даже незначительное снижение активности.

Во время патологического старения качество жизни собаки существенно ухудшается. Ведь такой вид старения часто сопровождается когнитивными дисфункциями. В результате у собаки ухудшается сон, меняется поведение, возникают проблемы в социальном взаимодействии.

Однако когда здоровое старение переходит в патологическое, собака может проходить через так называемый "синдром слабости". В этот короткий период животное особенно уязвимо перед внешними раздражителями и стрессом.

"Синдром слабости связан с сопутствующими заболеваниями и повышенными летальными рисками, однако не зависит от хронологического старения. Он также обратим, поскольку является переходным состоянием между нормальным старением и патологическим. То есть действия владельца могут значительно повлиять на течение болезни и помочь организму собаки преодолеть синдром или уменьшить его проявления, что позволит укрепить здоровье и иммунную систему", - отметил Александр Айшпур.

Для диагностики синдрома слабости у собаки ветеринарный врач оценивает состояние животного по набору факторов:

оценка походки

скорость движений

низкий уровень физической активности

нехватка энергии, постоянное чувство истощения

потеря веса

При наличии одного-двух из пяти факторов собака считается в зоне риска заболевания синдромом слабости. При трех и большем количестве факторов у животного диагностируется заболевание.

Синдром слабости можно преодолеть при создании комплексных условий для выздоровления питомца. Ветеринарный врач поможет подобрать диету, которая будет отвечать потребностям собаки.

Окружающая среда и уровень качества жизни также важны для собак с синдромом слабости. Хозяин должен регулярно выгуливать любимца, а также заниматься с собакой упражнениями для поддержания мышечной массы.

Кроме того, следует поддерживать положительное эмоциональное состояние животного - играть с ним, ласкать, стимулировать его контакты с другими собаками и, по возможности, дрессировать.

Самые распространенные заболевания стареющих собак и ветеринарный уход

Чаще всего стареющие животные имеют проблемы со зрением, в частности в случае развития катаракты. Особенно этим заболеванием страдают собаки с лишним весом и сахарным диабетом.

Кроме того, у стареющих животных часто наблюдается нарушение когнитивных функций из-за недостаточности обеспечения мозга кровью и кислородом.

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Другая распространенная болезнь связана с гормонами - гипотиреозом, который поражает щитовидную железу и вызывает вялость, апатию, увеличение массы тела, себорею и алопецию. Также стареющие животные страдают остеоартритом - заболевание суставов, которое приводит к потере подвижности.

Внимание и уход

Стареющие животные нуждаются в регулярных профилактических осмотрах у ветеринарного врача (хотя бы раз в год). Это позволяет своевременно определить заболевание и начать его лечение. Однако хозяева могут отсрочить появление болезней и усилить иммунитет любимца с помощью:

Полнорационного и сбалансированного питания

Диеты, которые помогут поддерживать оптимальный вес собаки

Гигиены – мытье и расчесывание шерсти, чистки зубов

регулярных обработок от паразитов

Физические нагрузки и ежедневное выгуливание

Лечение и уход при хронических заболеваниях

Хроническая или неизлечимая болезнь может вызвать постоянную боль и дискомфорт для любимца. В таком случае ветеринарный врач может оценить состояние здоровья собаки по шкале качества жизни, состоящей из 7 факторов.

В частности, среди них - подвижность, гигиена, чувство голода, эмоциональное состояние и т.д. После оценки ветеринарный врач сможет подобрать оптимальный уход для любимца, который улучшит качество его жизни и самочувствия.

Кормление стареющих собак

Не только собаки с синдромом слабости нуждаются в специальном кормлении. Стареющие животные независимо от породы нуждаются в корме, который богат нутриентами и отвечает их потребностям. Более того, пищевые потребности стареющих любимцев отличаются от потребностей щенков и даже взрослых собак.

Естественно, при выборе рациона для любимца нужно учесть его особенности. К примеру, собаки с лишним весом нуждаются в низкокалорийном корме. Однако в любом случае рацион стареющих животных должен включать:

витамины С и Е – антиоксиданты, защищающие от свободных радикалов

высококачественные протеины – для поддержания здорового пищеварения

высшее содержание полиненасыщенных жирных кислот – также для улучшения здоровья шерсти

высшее содержание клетчатки – для предупреждения запоров

Отдельное внимание следует уделить наличию в рационе глюкозамина, хондроитин сульфата, ЭПК и ДГК. Эти вещества помогают поддерживать здоровье суставов и больше двигаться.

Физическая нагрузка

Так же, как с кормлением, программа физической активности должна подбираться индивидуально. К примеру, для собак с проблемными суставами бег может быть противопоказан. Однако для животных без таких проблем бег на короткие дистанции является частью здоровой активности.

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Стареющим собакам необходимо минимум 30 минут ежедневных упражнений. Однако следует отдавать предпочтение тренировкам с низкой нагрузкой: прогулки, а не пробежки, быстрые 10-минутные игры. Также таким животным пойдут на пользу небольшие заплывы, плавание не перегружает суставы и поддерживает мышцы в тонусе.

Стареющие собаки нуждаются в особом уходе и внимании. Владелец должен следить за появлением первых признаков старения любимца, и после этого чаще планировать профилактические визиты к ветеринарному врачу. Это позволит предотвращать развитие опасных заболеваний, улучшит благополучие любимца.