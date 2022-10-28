Як доглядати за шкірою взимку, щоб уникнути сухості та почервонінь

Людська шкіра різко реагує на холод або вітер. Вони можуть спровокувати сухість, запалення, почервоніння.
Тому в осінньо-зимовий період важливо особливо дбати про шкіру обличчя та рук, щоб зберегти її молодою та пружною.
Styler зібрав основні поради для жінок з догляду за собою в холодну пору року.
Так само як і низькі, зависокі температури шкодять нашій шкірі. Тому для вмивань краще надавайте перевагу прохолодній або теплій воді. У зворотному випадку ліпідний бар'єр буде зруйновано, що призводить до втрати вологи.
Так само не вмивайтеся занадто холодною водою. Вона особливо подразнює шкіру взимку.
Після того, як ви вмилися, на шкірі не повинно бути відчуття стягненості чи будь-якого іншого дискомфорту. Якщо він з'являється, змініть засіб для вмивання.
Дерматологи радять звернути увагу на косметику з позначкою "для чутливої шкіри".
Взимку шкіра втрачає багато вологи, тому підтримка її рівня обов'язкова. Саме зневоднення спричиняє сухість та лущення.
Для ефективного зволоження в холод використовуйте крем із позначкою "зимовий". Зазвичай такі креми містять рослинні олії, мікроелементами яких шкіра буде "харчуватися".
Не потрібно піддавати шкіру різним типам скрабування та пілінгів взимку. Такі процедури створюють мікротріщини, через які волога виходить додатково. Але легке дбайливе очищення в догляді залишити, звісно, можна.
Взимку дбайте про шкіру ніжно (фото: Freepik)
Коли ми виходимо на вулицю взимку, часто починаємо його терти, щоб адаптувати до низької температури. Але насправді це сильно травмує епідерміс.
Краще зачекайте 10-15 хвилин, і шкіра сама звикне до нових умов.
Спеціалісти радять наносити зволожувальний крем для обличчя за 15-20 хвилин перед виходом на вулицю. Засіб встигне повністю поглинутися та буде добре виконувати свої функції.
Також не забувайте про губи. На холодний період обов'язково придбайте гігієнічну помаду або бальзам, щоб зволожувати губи.
Під час опалювального сезону повітря в кімнаті стає сухим, що неодмінно впливає на стан шкіри. Рекомендуємо придбати зволожувач повітря на такі випадки.
Правильно дібраний догляд косметичними засобами - це добре, але основний догляд повинен бути внутрішнім.
Повноцінно та збалансовано харчуйтеся, спіть достатню кількість годин, випивайте денну норму води, рухайтеся та менше стресуйте. І тоді ваша шкіра буде вам вдячною.
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