Як доглядати за шкірою взимку, щоб уникнути сухості та почервонінь

Відмовтеся від гарячої води

Так само як і низькі, зависокі температури шкодять нашій шкірі. Тому для вмивань краще надавайте перевагу прохолодній або теплій воді. У зворотному випадку ліпідний бар'єр буде зруйновано, що призводить до втрати вологи.

Так само не вмивайтеся занадто холодною водою. Вона особливо подразнює шкіру взимку.

Оберіть м'який засіб для вмивання

Після того, як ви вмилися, на шкірі не повинно бути відчуття стягненості чи будь-якого іншого дискомфорту. Якщо він з'являється, змініть засіб для вмивання.

Дерматологи радять звернути увагу на косметику з позначкою "для чутливої шкіри".

Не забувайте про зволоження

Взимку шкіра втрачає багато вологи, тому підтримка її рівня обов'язкова. Саме зневоднення спричиняє сухість та лущення.

Для ефективного зволоження в холод використовуйте крем із позначкою "зимовий". Зазвичай такі креми містять рослинні олії, мікроелементами яких шкіра буде "харчуватися".

Відмовтеся від агресивних процедур

Не потрібно піддавати шкіру різним типам скрабування та пілінгів взимку. Такі процедури створюють мікротріщини, через які волога виходить додатково. Але легке дбайливе очищення в догляді залишити, звісно, можна.

Взимку дбайте про шкіру ніжно (фото: Freepik)

Не тріть обличчя

Коли ми виходимо на вулицю взимку, часто починаємо його терти, щоб адаптувати до низької температури. Але насправді це сильно травмує епідерміс.

Краще зачекайте 10-15 хвилин, і шкіра сама звикне до нових умов.

Захищайте шкіру перед виходом

Спеціалісти радять наносити зволожувальний крем для обличчя за 15-20 хвилин перед виходом на вулицю. Засіб встигне повністю поглинутися та буде добре виконувати свої функції.

Також не забувайте про губи. На холодний період обов'язково придбайте гігієнічну помаду або бальзам, щоб зволожувати губи.

Стежте за вологістю повітря в приміщенні

Під час опалювального сезону повітря в кімнаті стає сухим, що неодмінно впливає на стан шкіри. Рекомендуємо придбати зволожувач повітря на такі випадки.

Турбуйтеся про догляд зсередини

Правильно дібраний догляд косметичними засобами - це добре, але основний догляд повинен бути внутрішнім.

Повноцінно та збалансовано харчуйтеся, спіть достатню кількість годин, випивайте денну норму води, рухайтеся та менше стресуйте. І тоді ваша шкіра буде вам вдячною.