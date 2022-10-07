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Як виглядати молодше: дешевий щоденний спосіб догляду за шкірою

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П'ятниця 07 жовтня 2022 13:54
Як виглядати молодше: дешевий щоденний спосіб догляду за шкірою Фото: Як позбутися зморшок на шкірі (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Кожна жінка хоче залишатися молодою та красивою та мати шкіру без зморшок.

Експерти з краси поділилися копійчаним способом покращити сяйво шкіри, пише Express.

Як покращити стан шкіри

Для цього вам знадобиться огірок, який потрібно охолодити. Наріжте овоч кружечками, покладіть на обличчя і помасажуйте.

Багато жінок зазначають, що така процедура знімає набряклість, покращує колір обличчя та навіть розгладжує дрібні зморшки.

Також огірок допоможе заспокоїти запалення на шкірі.

Експерти сходяться на думці, що огірок так добре допомагає шкірі, якщо він досить охолоджений та заморожений.

"Я думаю, що основною перевагою є допомога у зменшенні набряку, і це тому, що огірок заморожений. Це та ж концепція, що й піднесення кубика льоду до обличчя або нефритового валика", - розповіла одна з експертів по красі.

Огірки також містять вітамін К, який може трохи допомогти із темними кругами під очима.

"Є деякі докази, що огірки можуть допомогти зменшити вироблення шкірного сала, що може допомогти при акне", - додала вона.

Однак важливо бути обережною і не класти лід прямо на обличчя. Якщо огірок дуже холодний, можна обернути його тонкою тканиною. Якщо залишити лід або дуже холодні поверхні на шкірі занадто довго, це може спричинити почервоніння і навіть обмороження, тому будьте обережні.

Масажуйте круговими рухами й зосередьтеся на лобі, щоках, підборідді, щелепі та області навколо рота.

Нагадаємо, що названі засоби для макіяжу , якими не можна користуватися в холодну пору року.

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