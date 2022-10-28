Как ухаживать за кожей зимой, чтобы избежать сухости и покраснений

Откажитесь от горячей воды

Так же как и низкие, слишком высокие температуры вредят нашей коже. Поэтому для умываний лучше отдавайте предпочтение прохладной или теплой воде. В липидный барьер будет разрушен, что приводит к потере влаги.

Так же не умывайтесь слишком холодной водой. Она особенно раздражает кожу зимой.

Выберите мягкое средство для умывания

После того как вы умылись, на коже не должно быть ощущения стянутости или какого-либо другого дискомфорта. Если он появляется, измените средство для умывания.

Дерматологи советуют обратить внимание на косметику с пометкой "для чувствительной кожи".

Не забывайте об увлажнении

Зимой кожа теряет много влаги, поэтому поддержка ее уровня обязательна. Именно обезвоживание вызывает сухость и шелушение.

Для эффективного увлажнения в холод используйте крем со значком "зимний". Обычно такие кремы содержат растительные масла, микроэлементами которых кожа будет "питаться".

Откажитесь от агрессивных процедур

Не нужно подвергать кожу разным типам скрабов и пилингов зимой. Такие процедуры создают микротрещины, через которые влага получается дополнительно. Но легкое бережное очищение в уходе оставить, конечно, можно.

Зимой заботьтесь о коже нежно (фото: Freepik)

Не трите лицо

Когда мы выходим на улицу зимой, часто начинаем его тереть, чтобы адаптировать к низкой температуре. Но на самом деле это сильно травмирует эпидермис.

Лучше подождите 10-15 минут, и кожа сама привыкнет к новым условиям.

Защищайте кожу перед выходом

Специалисты советуют наносить увлажняющий крем для лица за 15-20 минут до выхода на улицу. Средство успеет полностью поглотиться и хорошо выполнять свои функции.

Также не забывайте о губах. На холодный период обязательно приобретите гигиеническую помаду или бальзам, чтобы увлажнять губы.

Следите за влажностью воздуха в помещении

Во время отопительного сезона воздух в комнате становится сухим, что обязательно влияет на состояние кожи. Рекомендуем купить увлажнитель воздуха на такие случаи.

Беспокойтесь об уходе изнутри

Правильно подобранный уход косметическими средствами - это хорошо, но основной уход должен быть внутренним.

Полноценно и сбалансировано питайтесь, спите достаточно часов, выпивайте дневную норму воды, двигайтесь и меньше стресуйте. И тогда ваша кожа будет вам благодарна.