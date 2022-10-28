Как ухаживать за кожей зимой, чтобы избежать сухости и покраснений

Человеческая кожа резко реагирует на холод или ветер. Они могут спровоцировать сухость, воспаление, красноту.
Поэтому в осенне-зимний период важно особенно заботиться о коже лица и рук, чтобы сохранить ее молодой и упругой.
Styler собрал основные советы для женщин по уходу за собой в холодное время года.
Так же как и низкие, слишком высокие температуры вредят нашей коже. Поэтому для умываний лучше отдавайте предпочтение прохладной или теплой воде. В липидный барьер будет разрушен, что приводит к потере влаги.
Так же не умывайтесь слишком холодной водой. Она особенно раздражает кожу зимой.
После того как вы умылись, на коже не должно быть ощущения стянутости или какого-либо другого дискомфорта. Если он появляется, измените средство для умывания.
Дерматологи советуют обратить внимание на косметику с пометкой "для чувствительной кожи".
Зимой кожа теряет много влаги, поэтому поддержка ее уровня обязательна. Именно обезвоживание вызывает сухость и шелушение.
Для эффективного увлажнения в холод используйте крем со значком "зимний". Обычно такие кремы содержат растительные масла, микроэлементами которых кожа будет "питаться".
Не нужно подвергать кожу разным типам скрабов и пилингов зимой. Такие процедуры создают микротрещины, через которые влага получается дополнительно. Но легкое бережное очищение в уходе оставить, конечно, можно.
Зимой заботьтесь о коже нежно (фото: Freepik)
Когда мы выходим на улицу зимой, часто начинаем его тереть, чтобы адаптировать к низкой температуре. Но на самом деле это сильно травмирует эпидермис.
Лучше подождите 10-15 минут, и кожа сама привыкнет к новым условиям.
Специалисты советуют наносить увлажняющий крем для лица за 15-20 минут до выхода на улицу. Средство успеет полностью поглотиться и хорошо выполнять свои функции.
Также не забывайте о губах. На холодный период обязательно приобретите гигиеническую помаду или бальзам, чтобы увлажнять губы.
Во время отопительного сезона воздух в комнате становится сухим, что обязательно влияет на состояние кожи. Рекомендуем купить увлажнитель воздуха на такие случаи.
Правильно подобранный уход косметическими средствами - это хорошо, но основной уход должен быть внутренним.
Полноценно и сбалансировано питайтесь, спите достаточно часов, выпивайте дневную норму воды, двигайтесь и меньше стресуйте. И тогда ваша кожа будет вам благодарна.
Раньше мы рассказывали о секретном способе, который поможет выглядеть моложе.
Писали и о том, как улучшить состояние кожи с помощью простых дешевых средств.