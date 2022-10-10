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Как ухаживать за кожей в холода, чтобы она не потеряла красоту и сияние

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Понедельник 10 октября 2022 22:35
Как ухаживать за кожей в холода, чтобы она не потеряла красоту и сияние Фото: Как ухаживать за кожей осенью и зимой (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

На дворе становится все холоднее и наша кожа нуждается в особом уходе. Даже если у вас нет проблем с ней, поддерживать тонус надо всегда – и не только лицо. Руки, ноги, все тело – все требует тщательного внимания.

Об этом рассказала врач-дерматолог Виктория Ахтарния.

5 коротких советов, как позаботиться о своей коже осенью

  • Следите за влажностью воздуха дома

Идеально – это 50-60. Увлажнитель воздуха с гигрометром – это must have в каждом доме.

  • Правильно купайтесь

Предпочитайте короткое купание под не горячим душем, а не часовые лежания в ванной (а если хочется полежать подольше – добавляйте эмульсии для купания или масла для купания).

После купания бережно промокните, а не растирайте кожу.

  • Увлажняйте

Делайте акцент на увлажнении. После каждого купания увлажните тело кремом. Керамиды в составе будут плюсом, но выбирайте те, которые нравятся и доступны по бюджету.

  • На улицу только в перчатках

На улицу надевайте перчатки, чтобы защитить от непогоды. Шерстяные свитера на голое тело – плохая идея, поэтому лучше под них надеть майку или футболку.

  • Берегитесь от холода

Если у вас раздражение на мороз – пользуйтесь колд-кремами перед выходом на улицу.

И помните, что стареет не только лицо, но и тело, поэтому лучше о нем заботиться.

Раньше мы писали о 7 ежедневных вещах, которые портят и старят вашу кожу.

Читайте также, какие родинки у детей могут быть опасными.

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