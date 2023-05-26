Як доглядати за раною після укусу комара, щоб вона швидше загоїлась: поради педіатра

Укуси комарів влітку стають справжньою проблемою для батьків малечі, адже зовсім маленькі дітки не можуть від себе відігнати цих комах.
Про те, як правильно доглядати за раною у дітей після укусу комара, аби та швидше загоїлась, пише педіатр Ігор Мельник на своїй сторінці в Instagram.
Важливо звернути увагу на наступні прояви і звернутися за медичною допомогою, якщо вони виникли:
Дотримуйтесь наступних рекомендацій:
Якщо свербіж не дуже сильний і нема явних пошкоджень, то можна скористатись деякими засобами для місцевого застосування, щоб зняти дискомфорт і заспокоїти шкіру: Каламін, Псило-бальзам, Феністил.
"Важливо пам'ятати, якщо свербіж супроводжується інтенсивним розчісуванням рани, то треба застосовувати місцеві антибактеріальні засоби. Це допоможе запобігти ймовірній інфекції і посприяє швидшому загоєнню рани", - каже Мельник.
Для профілактики укусів комарів педіатр радить використовувати репеленти. У час, коли комарі найактивніше кусають, зазвичай, це зранку та ввечері, носіть закритий одяг.
Також слід використовувати антимоскітні сітки на вікнах і фіранки на візочку і дитячому ліжечку, щоб захистити малюка під час прогулянки чи сну.
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