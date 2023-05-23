8 речей, які категорично не можна робити після укусу бджоли

Укус бджоли може бути неприємним та викликати дискомфорт у постраждалого. Однак, якщо комаха вас вже вжалила, то важливо знати, як правильно реагувати на таку ситуацію.

Читайте нижче у матеріалі Styler про те, що не можна робити, коли вкусила бджола, щоб запобігти можливим ускладненням та зменшити негативні наслідки.

Не панікуйте

Укус бджоли може викликати хворобливі відчуття та призводити до деякого набряку. Однак важливо зберігати спокій та уникати паніки. Підвищене хвилювання може посилити болючі відчуття і погіршити загальний стан.

Не тріть місце укусу

Коли бджола ужалить вас, її жало може залишатися у вашій шкірі. Не намагайтеся його видавлювати або терти місце укусу, оскільки це може сприяти ще більшому розвитку запалення.

Не використовуйте пінцет або пальці для видалення жала

Якщо бджола залишила своє жало у вашій шкірі, не намагайтеся витягти його за допомогою пінцета або пальців. Це може призвести до додаткового введення отрути у вашу шкіру. Краще використовуйте картку або іншу плоску поверхню для акуратного видалення жала.

Не наносьте спирт чи креми на місце укусу

Не рекомендується наносити на місце укусу спирт, креми чи мазі. Це може викликати подразнення та посилити запальну реакцію.

Не ігноруйте алергічні реакції

Якщо після укусу бджоли у вас з'явилися симптоми алергічної реакції, такі як сильний набряк, утруднене дихання, нудота або почервоніння шкіри, не ігноруйте їх. Це може бути ознакою алергії на бджолину отруту. У такому разі негайно зверніться за медичною допомогою.

Не накладайте стягуючі пов'язки

Не застосовуйте стягуючі пов'язки або вузли на місце укусу. Це може посилити набряк та призвести до додаткового тиску на область укусу.

Не нехтуйте ліками

Якщо вам призначені протиалергічні або протизапальні ліки після укусу бджоли, не нехтуйте їх прийомом. Дотримуйтесь інструкцій лікаря або фармацевта та приймайте запропоновані препарати відповідно до рекомендацій.

Не відкладайте звернення до лікаря

Якщо укус бджоли викликає сильні болючі відчуття, значний набряк або інші серйозні симптоми, не відкладайте візит до лікаря. Медична допомога може бути необхідна для оцінки стану та надання відповідного лікування.

Запам'ятайте ці рекомендації, щоб бути готовими до ситуації, коли вас укусить бджола. Дотримання правильних дій допоможе зменшити негативні наслідки та сприятиме швидкому відновленню. І якщо у вас виникнуть серйозні алергічні реакції, негайно зверніться по медичну допомогу!