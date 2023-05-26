Как ухаживать за раной после укуса комара, чтобы она быстрее зажила: советы педиатра

Какие опасности несут укусы комаров

Важно обратить внимание на следующие проявления и обратиться за медицинской помощью, если они возникли:

сильная опухлость и покраснение вокруг места укуса

сильный зуд и раздражение, которое не проходят со временем

появление сыпи или пузырьков вокруг места укуса

лихорадка или другие симптомы

Как оказать первую помощь при укусе

Следуйте этим рекомендациям:

охладите место укуса с помощью кусочка льда. Оберните его тканью и приложите к ране на несколько минут. Это поможет снизить опухлость.

обработайте место укуса антисептиками: перекисью водорода, хлоргексидином, фурацилином. Эти средства предотвращают заражение и ускоряют заживление.

Чем помазать укус

Если зуд не очень сильный и нет явных повреждений, то можно воспользоваться некоторыми средствами местного применения, чтобы снять дискомфорт и успокоить кожу: Каламин, Псило-бальзам, Фенистил.

"Важно помнить, что если зуд сопровождается интенсивным расчесыванием раны, то нужно применять местные антибактериальные средства. Это поможет предотвратить вероятной инфекции и поспособствует более быстрому заживлению раны", - говорит Мельник.

Для профилактики укусов комаров педиатр рекомендует использовать репелленты. Во время, когда комары наиболее активно кусают, как правило, это утром и вечером, носите закрытую одежду.

Также следует использовать антимоскитные сетки на окнах и занавески на коляске и детской кроватке, чтобы защитить малыша во время прогулки или сна.