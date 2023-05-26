Как ухаживать за раной после укуса комара, чтобы она быстрее зажила: советы педиатра

Укусы комаров летом становятся настоящей проблемой для родителей малышей, ведь совсем маленькие детки не могут от себя отогнать этих насекомых.
О том, как правильно ухаживать за раной у детей после укуса комара, чтобы быстрее зажила, пишет педиатр Игорь Мельник на своей странице в Instagram.
Важно обратить внимание на следующие проявления и обратиться за медицинской помощью, если они возникли:
Следуйте этим рекомендациям:
Если зуд не очень сильный и нет явных повреждений, то можно воспользоваться некоторыми средствами местного применения, чтобы снять дискомфорт и успокоить кожу: Каламин, Псило-бальзам, Фенистил.
"Важно помнить, что если зуд сопровождается интенсивным расчесыванием раны, то нужно применять местные антибактериальные средства. Это поможет предотвратить вероятной инфекции и поспособствует более быстрому заживлению раны", - говорит Мельник.
Для профилактики укусов комаров педиатр рекомендует использовать репелленты. Во время, когда комары наиболее активно кусают, как правило, это утром и вечером, носите закрытую одежду.
Также следует использовать антимоскитные сетки на окнах и занавески на коляске и детской кроватке, чтобы защитить малыша во время прогулки или сна.
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