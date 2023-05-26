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Как ухаживать за раной после укуса комара, чтобы она быстрее зажила: советы педиатра

Чем обрабатывать укусы комаров (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Укусы комаров летом становятся настоящей проблемой для родителей малышей, ведь совсем маленькие детки не могут от себя отогнать этих насекомых.

О том, как правильно ухаживать за раной у детей после укуса комара, чтобы быстрее зажила, пишет педиатр Игорь Мельник на своей странице в Instagram.

Какие опасности несут укусы комаров

Важно обратить внимание на следующие проявления и обратиться за медицинской помощью, если они возникли:

  • сильная опухлость и покраснение вокруг места укуса
  • сильный зуд и раздражение, которое не проходят со временем
  • появление сыпи или пузырьков вокруг места укуса
  • лихорадка или другие симптомы

Как оказать первую помощь при укусе

Следуйте этим рекомендациям:

  • охладите место укуса с помощью кусочка льда. Оберните его тканью и приложите к ране на несколько минут. Это поможет снизить опухлость.
  • обработайте место укуса антисептиками: перекисью водорода, хлоргексидином, фурацилином. Эти средства предотвращают заражение и ускоряют заживление.

Чем помазать укус

Если зуд не очень сильный и нет явных повреждений, то можно воспользоваться некоторыми средствами местного применения, чтобы снять дискомфорт и успокоить кожу: Каламин, Псило-бальзам, Фенистил.

"Важно помнить, что если зуд сопровождается интенсивным расчесыванием раны, то нужно применять местные антибактериальные средства. Это поможет предотвратить вероятной инфекции и поспособствует более быстрому заживлению раны", - говорит Мельник.

Для профилактики укусов комаров педиатр рекомендует использовать репелленты. Во время, когда комары наиболее активно кусают, как правило, это утром и вечером, носите закрытую одежду.

Также следует использовать антимоскитные сетки на окнах и занавески на коляске и детской кроватке, чтобы защитить малыша во время прогулки или сна.

Раньше мы писали о том, какие 8 вещей категорически нельзя делать при укусе пчелы.

Читайте также о том, как защититься от комаров без дорогих репеллентов.

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