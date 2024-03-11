Як доглядати за полуницею навесні, щоб отримати щедрий врожай

Прибирання та обрізання

Весняний догляд за полуницею більшість городників радять починати з:

розкриття рослин (якщо на зиму вони були чимось "утеплені")

прибирання сміття, листя та старої мульчі (поверхневого укриття ґрунту в вигляді природніх матеріалів або ж спеціальної плівки)

обрізання кущиків та вусів

В цілому необхідно максимально видалити з грядки всі органічні залишки, в яких можуть зимувати шкідники чи збудники інфекційних грибкових захворювань.

Приступаючи до обрізання рослин, спершу потрібно видалити занадто старе, засохле чи деформоване листя по периметру кожного куща. Після цього - обрізати вуса й молоді розетки, що відросли за осінь.

На місце рослин, які не пережили зиму, можна при цьому висадити молоді кущики (розетки, що виросли з вусів і вкорінилися впродовж осені).

Здорові й молоді листочки - запорука гарного врожаю (ілюстративне фото: pixabay.com)

Робота з ґрунтом

Оскільки полуниця любить родючу пухку землю, після зими важливо приділити ґрунту особливу увагу.

Коли земля просохне настільки, що її можна буде сапати, потрібно підготувати сапку чи плоскоріз і обережно розпушити (перекопати) ґрунт навколо кущиків і у міжрядді.

Працюючи ручним інструментом важливо не розкидати землю навкруги й не засипати нею центр кущів.

Після сапання варто скорегувати глибину зростання рослин:

одні кущики після зими можуть бути "припідняті" (з оголеним корінням) - їх потрібно обережно "огорнути" землею

інші кущики можуть бути навпаки "опущені" (занадто заглиблені в землю) - їх потрібно обережно припідняти, звільнивши від ґрунту точку зростання полуниці (так зване "сердечко")

Підживлення

Щоб отримати щедрий врожай, полуницю потрібно підживлювати (особливо якщо вона росте на "бідних" піщаних ґрунтах).

Починати підживлення цих рослин навесні радять якщо:

вони вже почали вегетацію (листочки розвертаються)

грядки з полуницею - прибрані

ґрунт на грядках - розпушений

Зазвичай весняне підживлення полуниці проводять у два етапи - під час пробудження кущиків і в період бутонізації.

Перше підживлення, на думку експертів, має бути азотним. З мінеральних добрив підійде аміачна селітра чи карбамід, з органічних - можна використати курячий послід чи коров'як.

Ідеально підійдуть для підживлення ранньою весною полуниці зелені добрива (наприклад настій кропиви).

Друге підживлення - у період бутонізації - варто робити з використанням калійних добрив (наприклад деревний попіл).

Пізніше - при утворенні зав'язей, під час і після закінчення плодоношення - підживлювати полуницю найкраще органічними або комплексними добривами.

Важливо пам'ятати, що за будь-яких умов полуницю краще недогодувати, ніж перегодувати (рослини, які отримали забагато добрив, дадуть несмачні й некорисні ягоди).

Дехто надає перевагу полуниці в горщиках (ілюстративне фото: pixabay.com)

Профілактична обробка

Ще один важливий етап весняного догляду - обробка від шкідників і хвороб системним фунгіцидом (хімічним препаратом, діючі компоненти якого після закінчення абсорбції повністю поширюються по оброблюваній рослині - проникають у клітини рослин).

Найкраще це робити в ясний день зранку чи ввечері, коли середня температура повітря встановиться приблизно на рівні 5 градусів за Цельсієм.

Для обробки (обприскування) полуниці можна використати також бордоську рідину, мідний купорос, колоїдну сірку, біофунгіциди чи інші препарати ("Фітоцид", "Фітоспорин", "Фундазол" та ін.).

Городники наголошують: якщо минулого сезону полуниця була сильно вражена хворобами, то наступної весни її потрібно обробити більш сильними препаратами.

Причому обприскувати потрібно як листки рослин, так і саму землю (адже велика кількість збудників ховаються саме в ґрунті).

Мульчування

Після проведення всіх вищезазначених процедур, більшість городників радять провести мульчування - покрити грядки полуниці невеликою кількістю соломи й тирси (іноді для отримання кращого результату рослину також підгодовують компостом, торфом або перегноєм).

Мульча на грядках:

дозволяє обійтися без регулярного сапання

зменшує кількість поливів

захищає рослини від перегріву у спеку

зберігає ягоди після дозрівання (вони менше брудняться та гниють)

Дехто замість "класичної" природньої мульчі використовує спеціальний чорний покривний матеріал (спанбонд) або ж агрополотно із крапельним поливом.

Такі варіанти фактично зводять догляд за полуницею навесні до обрізки кущів, профілактичної обробки та підживлення.

Ягоди на мульчі зберігаються краще (ілюстративне фото: pixabay.com)

Коли і як поливати полуницю

Зазвичай після зимівлі ґрунт достатньо насичений вологою, проте за цим моментом потрібно уважно стежити, щоб полуниця не відчувала дефіциту води й не почала сохнути.

Поливати кущі цієї рослини радять теплою відстояною водою вранці або ввечері. При цьому варто стежити, щоб ґрунт був достатньо зволоженим на глибині до 40 сантиметрів (краще поливати рідше, але глибше).

Цікаво й те, що до цвітіння полуницю радять поливати не під корінь, а методом дощування (коли вода подається у вигляді крапель над рослинами).

Политі грядки корисно замульчувати свіжою соломою.