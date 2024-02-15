Як підготувати теплицю до весни: важливі правила та корисні поради

Підготовка теплиці до весни - важливий процес, адже для того, щоб отримати багатий врожай, перед посадкою розсади потрібно попіклуватися про землю та інші важливі для доброго росту рослин аспекти.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: PlanetaPlast, News Agro-Center, isu.org.ua.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як підготувати теплицю до весни - що робити перед посадкою розсади, а також чим найкраще обробити землю.

Коли починати весняне прибирання

Щорічне прибирання теплиці є важливим завданням у календарі садових справ будь-якого городника. Цей процес допомагає знищити залишки старих рослин, шкідників і мікробів, які можуть стати згубними для нового врожаю.

Починати весняне прибирання потрібно тоді, коли спадають холоди (важливими є також і нічні температури) - наприкінці лютого чи на початку березня.

Якщо ж у теплиці зимують які-небудь ніжні рослини, доведеться дочекатися повного потепління (плюсової температури), щоб можна було винести їх на двір на час прибирання.

Дехто скаже, що можна не виносити рослини й просто обійти їх під час прибирання, проте така робота буде менш ефективною та ретельною.

Що потрібно зробити у теплиці до початку сезону

В цілому прибирати у теплиці радять восени, проте якщо хтось не встиг зробити це минулого року - не біда. До початку нового сезону потрібно:

провести внутрішній і зовнішній огляд несучих конструкцій споруди, фундаменту й укривного матеріалу - для виявлення механічних дефектів і подальшого їх усунення

видалити рослинні залишки (коріння, листя, стебла) й сміття - якщо його не встигли прибрати восени

промити водою під напором (зі шланга) каркас і покриття теплиці - від сміття та бруду

очистити каркас і покриття теплиці від іржі (за потреби)

видалити близько десяти сантиметрів ґрунту і винести його за межі теплиці (якщо теплиця "працює" більше двох років) - у верхньому шарі ґрунту концентрується основна маса шкідників і збудників інфекцій, що перезимували

"здобрити" ґрунт перегноєм і мінеральними добривами (фосфорно-калійними, гранулами нітроамофоска тощо) - до подальшої обробки ґрунту

перекопати ґрунт, розпушити його та вирівняти

знезаразити покриття теплиці (плівку, скло, полікарбонат), її конструкції чи допоміжне обладнання

знезаразити ґрунт

сформувати майбутні грядки

посіяти ранні сидерати до висадки основної розсади (озиме жито, гірчиця, озимий ріпак і т.д.) - вони покращать структуру і підвищать родючість ґрунту в теплиці

поливати сидерати теплою водою з додаванням комплексних добрив - це поступово прогріє і зволожить грунт

Через місяць після всіх цих маніпуляцій ґрунт радять перекопати ще раз - разом з уже підрослими сидератами - і після цього висаджувати розсаду.

Чим обробляти землю до висадки розсади

Знезараження (дезінфекцію) теплиці та її ґрунту можна проводити кількома різними способами:

за допомогою фумігації - з використанням сірчаних димових шашок за два тижні до посадки рослин (при цьому металеві конструкції радять обробити масляним розчином, аби уникнути корозії та руйнування)

за допомогою обприскування - водним розчином гіпохлориту натрію (білизни), бордоською рідиною, 10-відсотковим розчином хлорного вапна, розчином мідного купоросу з гашеним вапном (у пропорції 1:6), або ж спеціальними біопрепаратами (Фітоспорін, Різоплан і т.ін.)

При сильному ураженні рослин хворобами й шкідниками минулого сезону, ці види обробки можна комбінувати.

Крім того, дехто з аграріїв радить пролити тепличний ґрунт гарячою водою з подальшим укриттям чорною поліетиленовою плівкою (або іншим покривним матеріалом).

У такий спосіб знищується до 80-90 відсотків шкідників і хвороб.

Після прогріву ґрунту в нього радять внести розчини біологічних препаратів.