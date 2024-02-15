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Як підготувати теплицю до весни: важливі правила та корисні поради

Четвер 15 лютого 2024 14:35
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Як підготувати теплицю до весни: важливі правила та корисні поради Рослини з теплиці дають багатий врожай (фото: pixabay.com)
Автор: Ірина Костенко

Підготовка теплиці до весни - важливий процес, адже для того, щоб отримати багатий врожай, перед посадкою розсади потрібно попіклуватися про землю та інші важливі для доброго росту рослин аспекти.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як підготувати теплицю до весни - що робити перед посадкою розсади, а також чим найкраще обробити землю.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: PlanetaPlast, News Agro-Center, isu.org.ua.

Коли починати весняне прибирання

Щорічне прибирання теплиці є важливим завданням у календарі садових справ будь-якого городника. Цей процес допомагає знищити залишки старих рослин, шкідників і мікробів, які можуть стати згубними для нового врожаю.

Починати весняне прибирання потрібно тоді, коли спадають холоди (важливими є також і нічні температури) - наприкінці лютого чи на початку березня.

Якщо ж у теплиці зимують які-небудь ніжні рослини, доведеться дочекатися повного потепління (плюсової температури), щоб можна було винести їх на двір на час прибирання.

Дехто скаже, що можна не виносити рослини й просто обійти їх під час прибирання, проте така робота буде менш ефективною та ретельною.

Що потрібно зробити у теплиці до початку сезону

В цілому прибирати у теплиці радять восени, проте якщо хтось не встиг зробити це минулого року - не біда. До початку нового сезону потрібно:

  • провести внутрішній і зовнішній огляд несучих конструкцій споруди, фундаменту й укривного матеріалу - для виявлення механічних дефектів і подальшого їх усунення
  • видалити рослинні залишки (коріння, листя, стебла) й сміття - якщо його не встигли прибрати восени
  • промити водою під напором (зі шланга) каркас і покриття теплиці - від сміття та бруду
  • очистити каркас і покриття теплиці від іржі (за потреби)
  • видалити близько десяти сантиметрів ґрунту і винести його за межі теплиці (якщо теплиця "працює" більше двох років) - у верхньому шарі ґрунту концентрується основна маса шкідників і збудників інфекцій, що перезимували
  • "здобрити" ґрунт перегноєм і мінеральними добривами (фосфорно-калійними, гранулами нітроамофоска тощо) - до подальшої обробки ґрунту
  • перекопати ґрунт, розпушити його та вирівняти
  • знезаразити покриття теплиці (плівку, скло, полікарбонат), її конструкції чи допоміжне обладнання
  • знезаразити ґрунт
  • сформувати майбутні грядки
  • посіяти ранні сидерати до висадки основної розсади (озиме жито, гірчиця, озимий ріпак і т.д.) - вони покращать структуру і підвищать родючість ґрунту в теплиці
  • поливати сидерати теплою водою з додаванням комплексних добрив - це поступово прогріє і зволожить грунт

Через місяць після всіх цих маніпуляцій ґрунт радять перекопати ще раз - разом з уже підрослими сидератами - і після цього висаджувати розсаду.

Чим обробляти землю до висадки розсади

Знезараження (дезінфекцію) теплиці та її ґрунту можна проводити кількома різними способами:

  • за допомогою фумігації - з використанням сірчаних димових шашок за два тижні до посадки рослин (при цьому металеві конструкції радять обробити масляним розчином, аби уникнути корозії та руйнування)
  • за допомогою обприскування - водним розчином гіпохлориту натрію (білизни), бордоською рідиною, 10-відсотковим розчином хлорного вапна, розчином мідного купоросу з гашеним вапном (у пропорції 1:6), або ж спеціальними біопрепаратами (Фітоспорін, Різоплан і т.ін.)

При сильному ураженні рослин хворобами й шкідниками минулого сезону, ці види обробки можна комбінувати.

Крім того, дехто з аграріїв радить пролити тепличний ґрунт гарячою водою з подальшим укриттям чорною поліетиленовою плівкою (або іншим покривним матеріалом).

У такий спосіб знищується до 80-90 відсотків шкідників і хвороб.

Після прогріву ґрунту в нього радять внести розчини біологічних препаратів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно посадити у теплиці, щоб отримати ранній урожай.

Читайте також, як безкоштовно зробити міні-теплицю для розсади.

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