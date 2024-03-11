Как ухаживать за клубникой весной, чтобы получить щедрый урожай

Уборка и обрезка

Весенний уход за клубникой большинство огородников советуют начинать с:

раскрытия растений (если на зиму они были чем-то "утеплены")

уборки мусора, листьев и старой мульчи (поверхностного укрытия грунта в виде природных материалов или специальной пленки)

обрезки кустов и усов

В целом необходимо максимально удалить с грядки все органические остатки, в которых могут зимовать вредители или возбудители инфекционных грибковых заболеваний.

Приступая к обрезке растений, сначала нужно удалить слишком старые, засохшие или деформированные листья по периметру каждого куста. После этого - обрезать отросшие за осень усы и молодые розетки.

На место растений, не переживших зиму, можно при этом высадить молодые кустики (розетки, выросшие из усов и укоренившиеся на протяжении осени).

Здоровые и молодые листочки - залог хорошего урожая (иллюстративное фото: pixabay.com)

Работа с грунтом

Поскольку клубника любит плодородную рыхлую землю, после зимы важно уделить почве особое внимание.

Когда земля просохнет настолько, что ее можно будет сапать, нужно подготовить тяпку или плоскорез и осторожно разрыхлить (перекопать) почву вокруг кустов и в междурядье.

Работая ручным инструментом, важно не разбрасывать землю вокруг и не засыпать ею центр кустов.

После сапания следует скорректировать глубину роста растений:

одни кустики после зимы могут быть "приподняты" (с обнаженными корнями) - их нужно осторожно "обвернуть" землей

другие кустики могут быть наоборот "опущены" (слишком углублены в землю) - их нужно осторожно приподнять, освободив от грунта точку роста клубники (так называемое "сердечко")

Подкормка

Чтобы получить обильный урожай, клубнику нужно подкармливать (особенно если она растет на "бедных" песчаных почвах).

Начинать подкормку этих растений весной советуют если:

они уже начали вегетацию (листочки разворачиваются)

грядки с клубникой - убраны

грунт на грядках - разрыхленный

Обычно весеннюю подкормку клубники проводят в два этапа - во время пробуждения кустов и в период бутонизации.

Первая подкормка, по мнению экспертов, должна быть азотной. Из минеральных удобрений подойдет аммиачная селитра или карбамид, из органических - можно использовать куриный помет или коровяк.

Идеально подойдут для подкормки ранней весной клубники зеленые удобрения (например, настой крапивы).

Вторую подкормку - в период бутонизации - следует делать с использованием калийных удобрений (например древесный пепел).

Позже - при образовании завязей, во время и после окончания плодоношения - подкармливать клубнику лучше всего органическими или комплексными удобрениями.

Важно помнить, что при любых условиях клубнику лучше недокормить, чем перекормить (растения, получившие слишком много удобрений, дадут невкусные и неполезные ягоды).

Некоторые предпочитают клубнику в горшках (иллюстративное фото: pixabay.com)

Профилактическая обработка

Еще один важный этап весеннего ухода - обработка от вредителей и болезней системным фунгицидом (химическим препаратом, действующие компоненты которого после окончания абсорбции полностью распространяются по обрабатываемому растению - проникают в клетки растений).

Лучше всего это делать в ясный день утром или вечером, когда средняя температура воздуха установится примерно на уровне 5 градусов Цельсия.

Для обработки (опрыскивания) клубники можно использовать также бордоскую жидкость, медный купорос, коллоидную серу, биофунгициды или другие препараты ("Фитоцид", "Фитоспорин", "Фундазол" и др.).

Огородники отмечают: если в прошлом сезоне клубника была сильно поражена болезнями, то следующей весной ее нужно обработать более сильными препаратами.

Причем опрыскивать нужно как листья растений, так и саму землю (ведь большое количество возбудителей прячутся именно в почве).

Мульчирование

После проведения всех вышеперечисленных процедур, большинство огородников советуют провести мульчирование - покрыть грядки клубники небольшим количеством соломы и опилок (иногда для получения лучшего результата растение также подкармливают компостом, торфом или перегноем).

Мульча на грядках:

позволяет обойтись без регулярного сапания

уменьшает количество поливов

защищает растения от перегрева в жару

сохраняет ягоды после созревания (они меньше пачкаются и гниют)

Некоторые вместо "классической" природной мульчи используют специальный черный покровный материал (спанбонд) или агрополотно с капельным поливом.

Такие варианты фактически сводят уход за клубникой весной к обрезке кустов, профилактической обработке и подкормке.

Ягоды на мульче сохраняются лучше (иллюстративное фото: pixabay.com)

Когда и как поливать клубнику

Обычно после зимовки почва достаточно насыщена влагой, однако за этим моментом нужно внимательно следить, чтобы клубника не испытывала дефицита воды и не начала сохнуть.

Поливать кусты этого растения советуют теплой отстоявшейся водой утром или вечером. При этом нужно следить, чтобы почва была достаточно увлажненной на глубине до 40 сантиметров (лучше поливать реже, но глубже).

Интересно и то, что до цветения клубнику советуют поливать не под корень, а методом дождевания (когда вода подается в виде капель над растениями).

Политые грядки полезно замульчировать свежей соломой.