Ось що потрібно посадити у теплиці, щоб отримати ранній урожай

Для того, щоб їсти перші свіжі овочі та зелень, варто дотримуватись кількох порад. Необхідно завчасно подбати про теплицю, щоб мати великий урожай вже у травні.

Які культури варто посадити, повідомили у Telegram-каналі " Дача. Сад і город ".

Як отримати ранній урожай

Експерти кажуть, що для того, щоб отримати ранній урожай, необхідна теплиця. У ній варто посадити:

редис;

листові салати;

кресс-салат;

гірчицю листову;

шпинат;

руколу;

кріп і петрушку;

білокачанну капусту на розсаду.

Особливості посадки

Період посіву доводиться на першу половину квітня, якщо погодні умови дозволяють (немає сильних заморозків).

Для прискорення насіння можна проростити (вимочити дві години, викласти на марлеву тканину і розмістити в теплому місці).

Важливо пам'ятати, що поки не з'явиться перший культура, температура в парнику повинна варіюватися від 5 до 8 градусів.

Редиску потрібно рясно поливати теплою водою. До того ж підживлення необхідне на ранніх стадіях формування коренеплодів, вноситься гній, калій і фосфор.

При посіві у відкритий ґрунт, в ньому готують борозенки глибиною до трьох сантиметрів, на відстані 30 см один від одного. Насіння висівають в грядки, зверху присипають торфом і вкривають плівкою - так перші урожаї з'являться значно раніше.

При дотриманні температурного режиму і правил догляду, перший урожай буде через три тижні від дати посіву.