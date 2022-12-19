Як доглядати за малюками, якщо надовго відключили воду: елементарна гігієна

Через перебої з електроенергією можливі відключення води та складності з доглядом за маленькою дитиною.
Як дотримуватися гігієни малюків розповіли у Національній службі здоров'я.
Краще заздалегідь запасіться водою, вологими дитячими серветками, ватою або ватними дисками й дізнайтеся, де розташована найближча криниця або бювет.
Гігієна новонароджених
Дітям до 2 тижнів не потрібне купання. Достатньо протирати обличчя, шию, руки та пахвинну ділянку вологою ваткою або ватяними дисками. Далі немовля вже можна купати в теплій воді (приблизно 37 градусів) без мила.
Зовсім необов'язково робити це щодня, адже сальні залози немовлят малоактивні й дитина ще не пересувається самостійно.
Заміна підгузків
Щоб у дитини не було попрілостей, запам'ятайте чотири стандартні ситуації, в яких слід міняти підгузки:
Як дотримуватися гігієни дітям шкільного віку
Важливо з дитинства привчити дітей регулярно мити руки, чистити зуби двічі на день та щодня митися.
У разі обмеженого доступу до води важливо, щоб діти мили теплою водою з милом чи протирали вологими серветками: руки, інтимні місця, ступні, зону під пахвами.
Після цього потрібно ретельно витертися індивідуальним рушником та надіти чисту білизну.
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