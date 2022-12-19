Как ухаживать за малышами, если отключили надолго воду: элементарная гигиена

Из-за перебоев с электроэнергией возможны отключения воды и сложности с уходом за маленьким ребенком.
Как соблюдать гигиену малышей рассказали в Национальной службе здоровья.
Лучше заранее запаситесь водой, детскими влажными салфетками, ватой или ватными дисками и узнайте, где расположен ближайший колодец или бювет.
Гигиена новорожденных
Детям до 2 недель не нужно купание. Достаточно протирать лицо, шею, руки и паховый участок влажной ваткой или ватными дисками. Дальше младенца уже можно купать в теплой воде (приблизительно 37 градусов) без мыла.
Совсем необязательно делать это каждый день, ведь сальные железы младенцев малоактивны и ребенок еще не передвигается самостоятельно.
Замена подгузников
Чтобы у ребенка не было опрелостей, запомните четыре стандартных ситуации, в которых следует менять подгузники:
Как соблюдать гигиену детям школьного возраста
Важно с детства приучить детей регулярно мыть руки, чистить зубы дважды в день и ежедневно мыться.
В условиях ограниченного доступа к воде важно, чтобы дети мыли теплой водой с мылом или протирали влажными салфетками: руки, интимные места, ступни, зону под мышками.
После этого нужно тщательно вытереться индивидуальным полотенцем и надеть чистое белье.
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