Лікар назвала причини, через які важливо здавати аналізи: що у списку

Кожна людина повинна регулярно проходити обстеження під назвою "check-up". Це допоможе зберегти здоров'я та виявити приховані хвороби на ранніх стадіях їх розвитку.

Про це розповіла сімейний лікар Юлія Костенко в Instagram .

Зокрема, зараз, щоб задати такий комплекс аналізів, не потрібно летіти в Австрію чи Швейцарію, адже це можна зробити будь-де. Рекомендовано проходити "check-up" один раз в 1-3 роки. Однак, чим старший вік - тим частіше.

Причини здати аналізи

Прояв любові та піклування про себе

Важливо дбати про себе та рідних та не нехтувати першити симптомами хвороби

Спадкові хвороби

Якщо у вашій сім'ї є випадки хронічних захворювань, були інфаркти, інсульти, цукровий діабет та онкологія, то варто проходити обстеження, щоб врятувати своє життя.

Зокрема, всі захворювання можна попередити та уникнути.

Уникати дефіцитів

Зокрема, важливо правильно готуватись до вагітності та проходити обстеження. Навіть надлишок певних вітамінів може негативно вплинути на дитину.

"Дефіцитна" мама може народити тільки "дефіцитну" дитину. Дорослим з хронічними дефіцитами можна жити, а ось у випадку дітей це може призвести до внутрішньоутробних вад та захворювань, які потім тягнуться через все життя", - йдеться у повідомлення.

Запобігти розвитку ускладнень

Лікар рекомендує проводити вторинну профілактику та лікування уже наявних захворювань, запобігати розвиткам ускладнень.

Харчування

Людині потрібно розібратись з харчуванням, обміном білків/жирів/вуглеводів. Необхідно набрати або зменшити вагу та виявити гормональні збої організму.

Правильне тренування

За словами лікаря, важливо розібратись з видами тренувань, які підходять чи не підходять людині та правильно поєднувати їх з харчуванням.

Після проходження аналізів важливо звертатись до лікарів, щоб отримати кваліфіковану консультацію стану здоров'я.