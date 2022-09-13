Эти популярные сиропы от кашля могут сильно навредить: врач дала список
Когда ребенок начинает кашлять, заботливые родители хотят любой ценой прекратить этот процесс как можно быстрее, боясь осложнений. Но врачи другого мнения и советуют дать ребенку покашлять и избегать разного рода отхаркивающих сиропов - они делают только хуже.
Об этом рассказала педиатр, врач-невролог Ирина Платонова.
Кому сиропы от кашля особенно опасны
По словам врача, у детей до 4 лет такие лекарственные средства не применяются. Да и после 4-х лет очень редко.
Для детей первого года жизни отхаркивающие средства вообще быть опасны
Почему отхаркивающие не стоит давать детям
Отхаркивающие средства не уменьшают количество мокроты, а наоборот увеличивают, разжижая ее. В результате мокроты становится много.
Сила кашлевого толчка у детей слабая. Они не могут сделать глубокий вдох и откашлять. В результате дыхательные пути "топятся" в этой мокроте.
Мокрота собирается, ребенок не может ее откашлять, и присоединение бактериальной инфекции более вероятно.
С отхаркивающими средствами ребенок кашляет дольше. А хуже всего, когда такие средства дают на ночь!
Как же облегчить состояние ребенка?
- Создайте условия дома (температура 15-17 градусов, влажность 50-70%).
- В увлажнитель не надо добавлять эфирное масло. Она может вызвать ларингоспазм.
- Даем обильно и обильное питье.
- Ходите на прогулки.
- Купайте ребенка или принимайте душ.
- Подождите, кашель не проходит за 3 дня. Нормально, если кашель длится до 8 недель!
Самые известные отхаркивающие препараты:
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