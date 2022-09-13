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Эти популярные сиропы от кашля могут сильно навредить: врач дала список

Новина українською →
Вторник 13 сентября 2022 12:12
Эти популярные сиропы от кашля могут сильно навредить: врач дала список Фото: Сиропы от кашля могут быть опасны (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Когда ребенок начинает кашлять, заботливые родители хотят любой ценой прекратить этот процесс как можно быстрее, боясь осложнений. Но врачи другого мнения и советуют дать ребенку покашлять и избегать разного рода отхаркивающих сиропов - они делают только хуже.

Об этом рассказала педиатр, врач-невролог Ирина Платонова.

Кому сиропы от кашля особенно опасны

По словам врача, у детей до 4 лет такие лекарственные средства не применяются. Да и после 4-х лет очень редко.

Для детей первого года жизни отхаркивающие средства вообще быть опасны

Почему отхаркивающие не стоит давать детям

Отхаркивающие средства не уменьшают количество мокроты, а наоборот увеличивают, разжижая ее. В результате мокроты становится много.

Сила кашлевого толчка у детей слабая. Они не могут сделать глубокий вдох и откашлять. В результате дыхательные пути "топятся" в этой мокроте.

Мокрота собирается, ребенок не может ее откашлять, и присоединение бактериальной инфекции более вероятно.

С отхаркивающими средствами ребенок кашляет дольше. А хуже всего, когда такие средства дают на ночь!

Как же облегчить состояние ребенка?

  • Создайте условия дома (температура 15-17 градусов, влажность 50-70%).
  • В увлажнитель не надо добавлять эфирное масло. Она может вызвать ларингоспазм.
  • Даем обильно и обильное питье.
  • Ходите на прогулки.
  • Купайте ребенка или принимайте душ.
  • Подождите, кашель не проходит за 3 дня. Нормально, если кашель длится до 8 недель!

Самые известные отхаркивающие препараты:

Эти популярные сиропы от кашля могут сильно навредить: врач дала списокЭти популярные сиропы от кашля могут сильно навредить: врач дала список

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Также мы писали про лекарственные средства, которые немедленно надо выбросить из аптечки.

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