Як доглядати за малюками, якщо надовго відключили воду: елементарна гігієна

Через перебої з електроенергією можливі відключення води та складності з доглядом за маленькою дитиною.

Як дотримуватися гігієни малюків розповіли у Національній службі здоров'я.

Як доглядати маленьких дітей при відключенні води

Краще заздалегідь запасіться водою, вологими дитячими серветками, ватою або ватними дисками й дізнайтеся, де розташована найближча криниця або бювет.

Гігієна новонароджених

Дітям до 2 тижнів не потрібне купання. Достатньо протирати обличчя, шию, руки та пахвинну ділянку вологою ваткою або ватяними дисками. Далі немовля вже можна купати в теплій воді (приблизно 37 градусів) без мила.

Зовсім необов'язково робити це щодня, адже сальні залози немовлят малоактивні й дитина ще не пересувається самостійно.

Заміна підгузків

Щоб у дитини не було попрілостей, запам'ятайте чотири стандартні ситуації, в яких слід міняти підгузки:

як тільки ви виявили факт дефекації

волога шкіра під підгузником

з моменту зміни підгузника пройшло більше 3-4 годин

найближчим часом у вас не буде можливості (сил, бажання) міняти підгузки.

Як дотримуватися гігієни дітям шкільного віку

Важливо з дитинства привчити дітей регулярно мити руки, чистити зуби двічі на день та щодня митися.

У разі обмеженого доступу до води важливо, щоб діти мили теплою водою з милом чи протирали вологими серветками: руки, інтимні місця, ступні, зону під пахвами.

Після цього потрібно ретельно витертися індивідуальним рушником та надіти чисту білизну.