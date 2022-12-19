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Как ухаживать за малышами, если отключили надолго воду: элементарная гигиена

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Понедельник 19 декабря 2022 10:25
Как ухаживать за малышами, если отключили надолго воду: элементарная гигиена Фото: Как соблюдать гигиену детям во время отсутствия воды (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Из-за перебоев с электроэнергией возможны отключения воды и сложности с уходом за маленьким ребенком.

Как соблюдать гигиену малышей рассказали в Национальной службе здоровья.

Как ухаживать за маленькими детьми при отключении воды

Лучше заранее запаситесь водой, детскими влажными салфетками, ватой или ватными дисками и узнайте, где расположен ближайший колодец или бювет.

Гигиена новорожденных

Детям до 2 недель не нужно купание. Достаточно протирать лицо, шею, руки и паховый участок влажной ваткой или ватными дисками. Дальше младенца уже можно купать в теплой воде (приблизительно 37 градусов) без мыла.

Совсем необязательно делать это каждый день, ведь сальные железы младенцев малоактивны и ребенок еще не передвигается самостоятельно.

Замена подгузников

Чтобы у ребенка не было опрелостей, запомните четыре стандартных ситуации, в которых следует менять подгузники:

  • как только вы обнаружили факт дефекации
  • влажная кожа под подгузником
  • с момента смены подгузника прошло более 3–4 часов
  • в ближайшее время у вас не будет возможности (сил, желания) менять подгузник.

Как соблюдать гигиену детям школьного возраста

Важно с детства приучить детей регулярно мыть руки, чистить зубы дважды в день и ежедневно мыться.

В условиях ограниченного доступа к воде важно, чтобы дети мыли теплой водой с мылом или протирали влажными салфетками: руки, интимные места, ступни, зону под мышками.

После этого нужно тщательно вытереться индивидуальным полотенцем и надеть чистое белье.

Как мы ранее писали, врач назвала причины, из-за которых важно сдавать анализы.

Также мы писали, какие популярные сиропы от кашля могут сильно навредить ребенку.

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