Как ухаживать за малышами, если отключили надолго воду: элементарная гигиена

Из-за перебоев с электроэнергией возможны отключения воды и сложности с уходом за маленьким ребенком.

Как соблюдать гигиену малышей рассказали в Национальной службе здоровья.

Как ухаживать за маленькими детьми при отключении воды

Лучше заранее запаситесь водой, детскими влажными салфетками, ватой или ватными дисками и узнайте, где расположен ближайший колодец или бювет.

Гигиена новорожденных

Детям до 2 недель не нужно купание. Достаточно протирать лицо, шею, руки и паховый участок влажной ваткой или ватными дисками. Дальше младенца уже можно купать в теплой воде (приблизительно 37 градусов) без мыла.

Совсем необязательно делать это каждый день, ведь сальные железы младенцев малоактивны и ребенок еще не передвигается самостоятельно.

Замена подгузников

Чтобы у ребенка не было опрелостей, запомните четыре стандартных ситуации, в которых следует менять подгузники:

как только вы обнаружили факт дефекации

влажная кожа под подгузником

с момента смены подгузника прошло более 3–4 часов

в ближайшее время у вас не будет возможности (сил, желания) менять подгузник.

Как соблюдать гигиену детям школьного возраста

Важно с детства приучить детей регулярно мыть руки, чистить зубы дважды в день и ежедневно мыться.

В условиях ограниченного доступа к воде важно, чтобы дети мыли теплой водой с мылом или протирали влажными салфетками: руки, интимные места, ступни, зону под мышками.

После этого нужно тщательно вытереться индивидуальным полотенцем и надеть чистое белье.