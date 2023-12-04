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Як не додавати собі віку одягом: стиліст розповіла прості секрет

Понеділок 04 грудня 2023 19:02
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Як не додавати собі віку одягом: стиліст розповіла прості секрет Як не додавати собі віку з допомогою немодного одягу (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Одяг дуже швидко виходить з моди та симпатичний та стильний пасок або сумка можуть стати неактуальними буквально за пару років. Але, якщо ви продовжуєте носити улюблені речі, які перестали бути модним 5 чи 10 років назад, ви автоматично додаєте собі віку.

Як не робити себе старшими через одяг, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео консультанта-стиліста Інну Гріненко в Instagram.

Фахівець пояснює, що мода мінлива, і те, що було модно, сьогодні може бути вже не актуально.

"Неактуальні речі можуть зіпсувати весь образ та зробити вас візуально старшими, тому що часто асоціюються з минулими десятиліттями, які можуть бути пов’язані з певним віком", - зазначає Інна Гріненко.

Вона радить, аби не додавати собі зайвих років, обирати речі, які відповідають сучасному модному циклу.

Але, якщо у вас є улюблені речі минулих хвиль моди, то намагайтеся їх не поєднувати одночасно в одному образі - "бо будете виглядати як персонаж з фільму про минуле".

Якщо ж ви хочете виглядати стильно та молодо, позбавляйтеся від речей, що можуть вас "зістаріти". Користуйтеся порадами стилістів, читайте про новинки сезонів та навчіться відрізняти модне та актуальне від того, чого вже варто було позбавитися.

Стиліст навела декілька прикладів у відео, які речі будуть вважатися застарілими та як їх можна вигідно замінити.

Раніше ми писали про те, як не перетворитися за допомогою одягу на "тітку".

А ще розповідали про те, з якими речами не варто поєднувати шуби та пуховики.

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