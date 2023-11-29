Стиліст показала, з якими речами не модно поєднувати шуби і пуховики та які вони, сучасні тренди (фото)

Майже щороку змінюються модні тенденції, щось стає немодним, щось навпаки повертається з минулого і ми не завжди встигаємо слідкувати за ними. Але виглядати стильно - бажає кожна жінка.

РБК-Україна (проект Styler) за допомогою ексклюзивного матеріалу стиліста Альони Прилепи, розповідає вам, з якими речами вже не модно поєднувати верхній зимовий одяг та що зараз в тренді.

З якими речами вже не модно поєднувати шуби та пуховики

У зимовий період немає нічого краще та тепліше такого верхнього одягу, як шуба та пуховик. Але дуже часто жінки роблять найпопулярнішу помилку в зимовому гардеробі - неправильно обирають розмір.

"Не важливо, який саме верхній одяг ви вибрали: пальто, шубу, пуховик, дублянку. Якщо говорити саме про зимовий варіант, рекомендую обирати на розмір більше, якщо річ не йде як оверсайз", - ділиться порадою стиліст.

Також Альона зазначає, варто памʼятати, що під вашим верхнім одягом має бути ще светр, піджак, теплі кофти, тому він не має бути маленьким, щоб під нього неможливо було нічого вдягти.

Який верхній одяг зараз є актуальним

Стиліст каже, що зараз дуже актуальні шуби, як з еко-хутра, так і натуральні. Але це ще не все, що ви маєте знати про шуби, які зроблять вас модними цієї зими. Можна обирати такі варанти:

з довгим ворсом та не дуже, у різній довжині: короткі, довгі

шуби, які мають крій як пальто, дуже елегантно виглядають. Хутро - стрижена норка. Комір з лацканами, як у пальта або піджака

рись вінтажна або її імітація

лама - довге хутро або його імітація. В цьому випадку можна не боятися дуже яскравих кольорів

шубки Тедді у світлих та шоколадних відтінках

пухнасте хутро невідомого звіра з довгим "волоссям" і у світлих тонах

імітація хутра з принтами типу барса або леопарда

натуральні шуби класичного крою. Або ті, які пережили апсайклінг і яким дали друге життя після перероблювання. Хутро вовка, ондатри, єнота тощо.

якщо є шуби з 90-х, сміливо діставайте. Вони підходять до всього, хоч класика, хоч спорт.

Актуальні фасони пуховиків це короткі, подовжені, оверсайзні й не дуже приталені, але не куці.

Які речі не треба поєднувати з шубами та пуховиками

З шубою не варто одягати все одразу, тобто, все нарядне і в одному стилі. Таким чином ви створюєте образ з минулого.

Якщо шуба з анімалістичним принтом, то щоб образ був не вульгарним, балансуйте його більш спокійними й універсальними речами.

З пуховиками все простіше, головне, щоб він був актуальним і не куцим для вашої фігури.

Альона поділилась основними правилами та формулами стильних сучасних образів, що є цікавим поєднанням різних стилів та фактур. А також підмітила, що головне створювати образи на контрасті:

пуховик вкорочений + джинси чи брюки та взуття з гострим мисом с балаклавою, бейсболкою або можна поєднати з трендовим вʼязаним чепчиком

пуховик короткий + спідниці довжина міді

•пуховик довгий + спідниця міді з чоботами на підборах

пуховик + трикотажна сукня та кросівки чи Ugg

шуба + сірий чи коричневий спортивний костюм

шуба + джинси дутіки чи Ugg + бейсболка, шапка біні чи балаклава

шуба + трикотажний костюм

шуба + офісниі та вовняні брюки + Челсі лофери чи кросівки

шуба + карго спідниця, максі, трикотажна сукня.

Якщо окремо розглядати взуття, то ще можна додати до будь-якого комплекту ковбойки: Ugg на товстій підошві, грубі черевики, високі чоботи з гострим мисом.

"Головне не бійтесь експериментувати та грайте на контрастах. Будьте стильними та впевненими у собі", - підсумовує Альона.

Фотоприклади сучасної стилізації верхнього одягу від Альони Прилепи

Сучасна стилізація пуховиків та шуб (фото надані стилістом Альоною Прилепою)