Як додати у свій гардероб прикраси handmade

Актуальність

Роблячи аксесуари власноруч, слід розуміти модні віяння, стилістику та тренди які саме зараз мають актуальність у світі моди.

Це допомагає залишатись у тренді та ваші аксесуари завжди будуть актуальними, так само як і ваші образи.

Мода змінна і саме колірна палітра, форма, візерунок і принцип виконання аксесуара може вказувати на її причетність до певного часу та стилістики.

Якщо вам хочеться, щоб аксесуари були корисними довгий час, то рекомендую слідкувати за тим що актуально саме зараз, або робити чи придбати аксесуари у стилістиці вашого іміджу.

Ще можна обрати простіший спосіб і обрати аксесуари класичних форм та кольорів, наприклад нитка джгут плетена з бісеру буде актуальна довгий час.

Звісно, вона може змінити свою довжину, колір та спосіб стилізації, але залишиться доречною саме для вас, якщо буде гармонійно поєднуватись з вашим іміджем у будь-який час.

Прикраси handmade (фото: Freepik)

Індивідуальність

Аксесуари зроблені власноруч - чудова можливість проявити свою індивідуальність. Оберіть прикрасу, яка буде підкреслювати вашу особистість, інтереси, захоплення та характер.

По-перше, вона завжди принесе вам приємні емоції, а по-друге, проявляти себе у своєму іміджі - це неймовірна родзинка, та доповнення, яке додасть цікавинки в образ.

Доречність

Саме доречність аксесуара до вашого стилю в одязі робить аксесуар актуальним та активним на довгі роки.

Аксесуари бувають двох видів: нарядні та повсякденні. При покупці обовʼязково продумайте куди саме ви будете його носити та створіть заздалегідь образи з цим аксесуаром, які дозволять цьому аксесуару бути для вас корисним та бачити світ, а не просто лежати у шухляді як красива прикраса вашої шафи.

На жаль аксесуари іноді все ж таки мають обмеження. І у цій ситуації важливо розуміти чи підходить він саме вашій філософії іміджу, бо іноді брошка у вигляді тварини може бути не зовсім доречним аксесуаром на бізнес-зустрічі, або шапка з квіточками не підійде для серйозної жінки, яка має управляти великою корпорацією співробітників.

Обирати аксесуари потрібно дуже уважно, вдумливо та варто проаналізувати чи дійсно він підходить для задуму вашого стилю та іміджу.