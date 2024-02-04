Как добавить в свой гардероб украшения handmade

Актуальность

Делая аксессуары собственноручно, следует понимать модные веяния, стилистику и тренды, которые именно сейчас имеют актуальность в мире моды.

Это помогает оставаться в тренде и ваши аксессуары всегда будут актуальны, равно как и ваши образы.

Мода переменная и именно цветовая палитра, форма, узор и принцип выполнения аксессуара могут указывать на ее причастность к определенному времени и стилистике.

Если вам хочется, чтобы аксессуары были полезны долгое время, то рекомендую следить за тем, что актуально именно сейчас, или делать или приобрести аксессуары в стилистике вашего имиджа.

Еще можно выбрать более простой способ и выбрать аксессуары классических форм и цветов, например нитка жгут плетеная из бисера будет актуальна долгое время.

Конечно, он может изменить свою длину, цвет и способ стилизации, но останется уместным именно для вас, если будет гармонично сочетаться с вашим имиджем в любое время.

Украшения handmade (фото: Freepik)

Индивидуальность

Аксессуары сделаны собственноручно - отличная возможность проявить свою индивидуальность. Выберите украшение, которое будет подчеркивать вашу личность, интересы, восхищение и характер.

Во-первых, она всегда принесет вам приятные эмоции, а во-вторых, проявлять себя в своем имидже - это невероятная изюминка и дополнение, которое добавит интересности в образ.

Уместность

Именно уместность аксессуара к вашему стилю в одежде делает аксессуар актуальным и активным на долгие годы.

Аксессуары бывают двух видов: нарядные и обычные. При покупке обязательно продумайте куда именно вы будете его носить и заранее создайте образы с этим аксессуаром, которые позволят этому аксессуару быть для вас полезным и видеть мир, а не просто лежать в ящике как красивое украшение вашего шкафа.

К сожалению аксессуары иногда все же имеют ограничения. И в этой ситуации важно понимать подходит ли он именно вашей философии имиджа, потому что иногда брошь в виде животного может быть не совсем уместным аксессуаром на бизнес-встрече, или шапка с цветочками не подойдет для серьезной женщины, которая должна управлять крупной корпорацией сотрудников.

Выбирать аксессуары нужно очень внимательно, вдумчиво и проанализировать действительно ли он подходит для замысла вашего стиля и имиджа.