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Яка маленька деталь зробить кожен ваш образ особливим. Ви маєте про це знати

Середа 20 грудня 2023 09:47
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Яка маленька деталь зробить кожен ваш образ особливим. Ви маєте про це знати Яка деталь доповнить кожен образ (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Кожна жінка має бажання завжди виглядати неймовірно та доглянуто, але це залежить не лише від основи гардеробу, а ще й від маленьких деталей.

Про одну з таких деталей, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

Яка маленька деталь зробить ваші образи особливими

Насправді іноді один лише колір може зробити ваш стиль та образ незабутнім та особливим. Одним із таких кольорів є червоний. Завдяки своїй яскравості та визнанню - він робить правильні акценти.

Акцентний червоний

Додавання червоного доволі розповсюджений прийом, але він стає потрібним доповненням монохромним образам. Тому, якщо ваш образ в одному кольорі, але не вистачає святковості, чи хочеться акценту то сміливо звертайтесь за допомогою до червоного.

Червоний колір добре поєднуються з базовими чорними, молочними, сірими та яскравими рожевими, фіолетовими, голубими та зеленими що дозволяє червоному доповнити безліч образів наповнених різними кольорами.

Яка маленька деталь зробить кожен ваш образ особливим. Ви маєте про це знати

Червонні акценти (фото: Freepik)

Червона помада

Цей елемент, звісно, один з найбільш помітних проявлень червоного акценту. Варто нагадати, що помада червоного кольору має безліч відтінків, важливо знайти свій, той самий відтінок який підійде вашому тону шкіри.

Але зверніть увагу на те, що вона підкреслює всі почервоніння на обличчі, тому у такому випадку бажано скористуватися щільними тональними засобами, які застережуть вас від проявлення неприємних почервонінь.

Яка маленька деталь зробить кожен ваш образ особливим. Ви маєте про це знати

Червона помада (фото: Freepik)

Червоні нігті

Майже непомітна та не менш важлива складова будь-якого образу. Тренди сьогодення дозволяють обрати різні варіанти, головне, щоб і колір і дизайн доповнював ваш образ і став гармонійним акцентом. Формула що працює - акуратний, естетичний манікюр красивого, глибокого червоного кольору без зайвих прикрас.

Яка маленька деталь зробить кожен ваш образ особливим. Ви маєте про це знати

Червоні нігті (фото: Freepik)

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