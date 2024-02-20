Як додати другий обліковий запис у Telegram і використовувати їх на одному пристрої: інструкція

Як створити другий обліковий запис в Telegram на iPhone

Відкрийте вкладку "Параметри" та натисніть "Змін." праворуч від свого аватара.

Виберіть "Додати обліковий запис", введіть новий номер телефону та торкніться "Продовжити". Якщо хочете, щоб телефонна книга синхронізувалася з новим профілем, увімкніть тумблер.

Як створити другий обліковий запис у Telegram на iPhone (фото: The iPhone FAQ)

Перевірте правильність номера та натисніть "Продовжити", а потім введіть код підтвердження. Він прийде у вигляді SMS або телеграм-повідомлення, якщо доданий профіль вже активний на будь-якому іншому вашому пристрої.

Код прийде у вигляді SMS або телеграм повідомлення (фото: The iPhone FAQ)

Готово! Тепер другий обліковий запис містить ваші контакти, чати та всю іншу інформацію. Перший обліковий запис все ще активний, але прихований. Щоб переключитися на нього, перейдіть до налаштувань та виберіть відповідний профіль зі списку.

Щоб перемикатися між обліковими записами, потрібно зайти в Налаштування (фото: The iPhone FAQ)

Як створити другий обліковий запис в Telegram на Android

Торкніться три рисочки, щоб відкрити бічне меню, а потім натисніть стрілку поруч зі своїм ім'ям і виберіть "Додати обліковий запис".







Як створити другий обліковий запис у Telegram на Android (фото: Virtual User Software)

Вкажіть номер телефону другого профілю, натисніть круглу кнопку для продовження і підтвердіть правильність введення. Якщо відзначити галочкою "Синхронізувати контакти", люди з вашої телефонної книги будуть доступні в новому телеграм-акаунті.





Вкажіть номер телефону для другого профілю (фото: Virtual User Software)

Для завершення авторизації введіть код перевірки з SMS, який прийде на вказаний номер. Якщо ви вже активували обліковий запис на іншому пристрої, код з'явиться там у вигляді телеграм-повідомлення. З цього моменту месенджер переключено на другий профіль.



Повинен прийти перевірочний код із СМС (фото: Virtual User Software)

Щоб повернутися до попереднього облікового запису, відкрийте бічне меню, торкніться стрілки та виберіть потрібний обліковий запис зі списку.



У бічному меню можна вибрати обліковий запис (фото: Virtual User Software)