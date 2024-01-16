Telegram вводить нові заборони для користувачів: про що йдеться

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на канал у Telegram TG Info .

За інформацією джерела, оновлення виявлені у вихідному коді Telegram для iOS. Всі зміни стосуються переважно користувачів з підпискою Premium, надаючи їм додаткові засоби для посилення захисту від тих, хто користується месенджером безкоштовно.

Заборона на особисті повідомлення

Одним з головних оновлень у Telegram стане повна заборона на особисті повідомлення від тих, хто не підписаний на Premium. У розділі конфіденційності месенджера з'явиться новий параметр "Хто може мені написати", де користувач зможе вибрати опцію "Всі" або "Контакти та Premium".

Ця функція буде доступна лише підписникам Premium, і, починаючи з цього моменту, користувачі без Premium не зможуть надіслати повідомлення, якщо не будуть включені до списку контактів.

Час відвідування та прочитання

Серед інших нововведень буде відображення часу відвідування співрозмовником месенджера та часу прочитання ваших повідомлень. Користувачі Premium зможуть приховати інформацію про час прочитання, тоді як власники "безкоштовних" облікових записів не зможуть відключити цю функцію.

Також Premium-користувачі зможуть переглядати час, коли співрозмовник був у мережі, навіть якщо вони приховують цей параметр.