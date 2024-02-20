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Как добавить второй аккаунт в Telegram и использовать их на одном устройстве: инструкция

Как пользоваться двумя аккаунтами Telegram на одном смартфоне (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Есть множество причин, почему вам может потребоваться еще один профиль: необходимость разделения личной и рабочей переписки, стремление сохранить анонимность или желание создать несколько публичных каналов. В любом случае, Telegram предоставляет такую возможность. К сожалению, для регистрации нового профиля вам потребуется другая сим-карта из-за привязки аккаунта к телефону.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как добавить второй аккаунт в Telegram и использовать их на одном устройстве.

При подготовке материала использовались следующие источники: Virtual User Software, The iPhone FAQ.

Как создать второй аккаунт в Telegram на iPhone

Откройте вкладку "Настройки" и нажмите "Изм." справа от своего аватара.

Выберите "Добавить аккаунт", введите новый номер телефона и коснитесь "Продолжить". Если хотите, чтобы телефонная книга синхронизировалась с новым профилем, - включите соответствующий тумблер.

Как создать второй аккаунт в Telegram на iPhone (фото: The iPhone FAQ)

Проверьте правильность указанного номера и нажмите "Продолжить", затем введите код подтверждения. Он придет в виде SMS или телеграм‑сообщения, если добавляемый профиль уже активен на каком‑либо другом вашем устройстве.

Код придет в виде SMS или телеграм‑сообщения (фото: The iPhone FAQ)

Готово! Теперь второй аккаунт содержит ваши контакты, чаты и всю другую информацию. Первый аккаунт все еще активен, но скрыт. Для переключения на него перейдите в настройки и выберите соответствующий профиль из списка.

Чтобы переключаться между аккаунтами, нужно зайти в Настройки (фото: The iPhone FAQ)

Как создать второй аккаунт в Telegram на Android

Коснитесь три черточки, чтобы открыть боковое меню, а затем тапните по стрелке рядом со своим именем и выберите "Добавить аккаунт".




Как создать второй аккаунт в Telegram на Android (фото: Virtual User Software)

Укажите номер телефона для второго профиля, нажмите круглую кнопку для продолжения и подтвердите правильность ввода. Если отметить галочкой "Синхронизировать контакты", то люди из вашей телефонной книги будут доступны в новом телеграм‑аккаунте.



Укажите номер телефона для второго профиля (фото: Virtual User Software)

Для завершения авторизации введите проверочный код из СМС, которой придёт на указанный номер. Если вы уже активировали аккаунт на другом устройстве, то код появится там в виде телеграм‑сообщения. С этого момента мессенджер переключен на второй профиль.


Должен прийти проверочный код из СМС (фото: Virtual User Software)

Для возврата к предыдущему аккаунту откройте боковое меню, коснитесь стрелки и выберите нужную учётную запись из списка.


В боковом меню можно выбрать учетную  запись (фото: Virtual User Software)

Кстати, мы писали о том, что Telegram вводит новые запреты для пользователей.

Читайте также, как убрать сторис в Telegram, которые многих раздражают.

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