Як прибрати сторіз у Telegram, які багатьох дратують: покрокова інструкція з фото

Нещодавно сторіз в Telegram стали доступні для всіх користувачів. Деяким вони припали до смаку, інші ж вважають, що "Історії" і сповіщення про них лише відволікають від важливих справ і більше дратують. Якщо ви належите до другої групи людей, цей лайфхак для вас.

Журналіст РБК-Україна (проект Styler) спробував прибрати набридливі сторіз. І в нього це вийшло! Тепер ділимося інструкцією з вами.

Як відключити сторіз в Telegram

Відкрийте мобільний додаток на своєму телефоні, затисніть пальцем на кружечку зі сторіз конкретного користувача чи каналу. У спливаючому вікні з'явиться опція "Приховати історії" - нажміть на неї.

Скріншот

Тепер ці сторіз будуть з'являтися тільки в архіві і більше не показуватимуться у верхній частині інтерфейсу месенджера. Якщо виконати так з усіма історіями всіх користувачів, то з часом у вас перестане відображатися новий контент від них.

Якщо ви бажаєте переглядати сторіз, але не хочете отримувати сповіщення при кожній їхній публікації, ви можете відключити цю можливість.

Для цього треба перейти в налаштування месенджера, вибрати "Сповіщення і звуки", "Історії" і перевести перемикач напроти пункту "Завжди сповіщати" в неактивне положення.

Скріншот

Важливо зауважити, що незважаючи на те, що сторіз в Telegram доступні всім користувачам, для безкоштовного використання є обмеження. Наприклад, якщо ви захочете запостити більше ніж три історії на добу, то доведеться оформити Premium-підписку.

Втім, окрім можливості публікувати сторіз, преміум-підписники отримують й інші корисні фішки, на зразок можливості розшифровки аудіо- і відеоповідомлень в текст, пріоритет при завантаженні медіа й багато іншого. Вартість Telegram Premium для українських користувачів становить $2,49 на місяць.