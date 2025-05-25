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Как узнать, на что у вас аллергия: врач рассказала о самом точном методе диагностики

Воскресенье 25 мая 2025 16:18
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Как узнать, на что у вас аллергия: врач рассказала о самом точном методе диагностики Назван метод, который помогает точно определить причину аллергии (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Внезапный насморк, зуд или сыпь может быть проявлением аллергии. Существует метод, который помогает узнать, что именно стало причиной и подобрать эффективное лечение.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала врач-аллерголог Елена Мозырская.

Как понять, на что возникла аллергия

Сначала для того, чтобы проверить, на что аллергия, нужно обратиться к врачу. По результатам тщательного опроса врач может понимать, что является аллергеном.

Именно медик сможет подобрать правильный метод диагностики - кожные тесты или лабораторные методы обследования.

Первый метод считается очень точными и информативными. Во время теста на кожу наносят капельку аллергена и делают микропрокол. Способ совсем безболезненный, но позволяет аллергенам проникнуть чем глубже в слой эпидермиса.

Если у человека есть антитела, то возникнет аллергический ответ в виде покраснения и зуда.

Симптомы сезонной аллергии

Сезонная аллергия возникает как реакция на пыльцу растений, которая появляется в воздухе в определенные периоды года. Основные симптомы включают:

  • насморк - водянистые выделения из носа
  • заложенность носа - затрудненное дыхание
  • чихание - частые приступы
  • зуд - в носу, горле, глазах или ушах
  • слезотечение и покраснение глаз
  • кашель - часто сухой, связанный с раздражением слизистых
  • снижение обоняния - в связи с отеком слизистой носа
  • усталость, головная боль - из-за постоянного дискомфорта

Часто такие симптомы появляются весной (пыльца деревьев), летом (травы) или осенью (сорняки, например амброзия).

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