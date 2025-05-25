Как узнать, на что у вас аллергия: врач рассказала о самом точном методе диагностики
Внезапный насморк, зуд или сыпь может быть проявлением аллергии. Существует метод, который помогает узнать, что именно стало причиной и подобрать эффективное лечение.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала врач-аллерголог Елена Мозырская.
Как понять, на что возникла аллергия
Сначала для того, чтобы проверить, на что аллергия, нужно обратиться к врачу. По результатам тщательного опроса врач может понимать, что является аллергеном.
Именно медик сможет подобрать правильный метод диагностики - кожные тесты или лабораторные методы обследования.
Первый метод считается очень точными и информативными. Во время теста на кожу наносят капельку аллергена и делают микропрокол. Способ совсем безболезненный, но позволяет аллергенам проникнуть чем глубже в слой эпидермиса.
Если у человека есть антитела, то возникнет аллергический ответ в виде покраснения и зуда.
Симптомы сезонной аллергии
Сезонная аллергия возникает как реакция на пыльцу растений, которая появляется в воздухе в определенные периоды года. Основные симптомы включают:
- насморк - водянистые выделения из носа
- заложенность носа - затрудненное дыхание
- чихание - частые приступы
- зуд - в носу, горле, глазах или ушах
- слезотечение и покраснение глаз
- кашель - часто сухой, связанный с раздражением слизистых
- снижение обоняния - в связи с отеком слизистой носа
- усталость, головная боль - из-за постоянного дискомфорта
Часто такие симптомы появляются весной (пыльца деревьев), летом (травы) или осенью (сорняки, например амброзия).
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