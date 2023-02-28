Лікар розповіла, чому виникає алергія на котів та чи можна її вилікувати

Коли дбайливий господар вирішує завести кота, він прораховує цей план на кілька кроків вперед. Проте є фактор, а саме алергію, яку неможливо прорахувати, адже проявиться вона тоді, коли тварина уже житиме з вами в одному домі.

Коли може виникнути

За словами лікаря, алергія на котів може розвиватися в будь-якому віці. Більш того, вона може розвинутися навіть через пів року після перебування улюбленця вдома.

Важливо пам'ятати, що гіпоалергенних котів не буває. Алергени виробляються як в хутрі, так і в епідермісі, слині та сечі тварин.

Однак, трапляються випадки, коли у дітей немає алергії до певної породи котів або мають алергію тільки на визначену стать тварини. Все тому, що деякі породи котів виробляють менше алергенів, але вони їх все одно виробляють.

"Є феномен перехресної алергії. Дитина може мати алергію на кота і шляхом схожості алергенів реагувати також і на собаку", - йдеться у повідомленні.

Алергени є скрізь

Лікар каже, що алергени котів присутні скрізь, навіть в школах та дитячих садочках. Все через те, що власники котів розносять алергени на одязі та волоссі. Тому діти з алергією на котів в школі мають симптоми чи загострення астми.

"В літературі описаний синдром кішка-свинина. Це коли при алергії до одного з алергенів кота, а саме до сироваткового альбуміну пацієнт має важку алергічну реакцію при вживанні погано термічно обробленої свинини. В реальному житті я не зустрічала таких пацієнтів", - розповіла дитячий алерголог.

Діагностувати алергію можна, якщо зробити шкірні прик-тести, також потрібно пройти молекулярну алергодіагностику. Остання саме нам підкаже чи є перехресна алергія.

Симптоми алергії на кішок бувають такі:

нежить і закладеність носа;

сильний кашель;

часте чхання;

явне почервоніння шкіри, особливо на тих ділянках, де стався прямий контакт зі слиною чи сечею тварини.

Чи можна вилікувати

Вилікувати алергію на котів можна, але для цього є алерген-специфічна імунотерапія.

Одним із методів лікування алергії на котів є спеціальний корм, який зменшує кількість головного алергену котів. Однак, він лише може розглядатися у комплексі з іншими методами лікування.