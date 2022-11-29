Як дізнатися точний розмір каблучки без примірки: прості та дієві способи

Золота каблучка - чудовий подарунок для важливих у житті людей. Однак навіть про найближчих неможливо знати все, аж до дрібниць. Але, на щастя, є способи, які допоможуть дізнатись точний розмір каблучки, щоб не зіпсувати сюрприз.
Що допоможе визначити точний розмір кільця, щоб воно не спадало і не тиснуло - читайте нижче.
Зокрема, розмір прикраси збігається з діаметром пальця в міліметрах. У багатьох виробників градація становить 0,5 мм.
Наприклад, якщо діаметр пальця становить 17,3 мм, то розмір кільця - 17,5.
Нитка
Для початку потрібно виміряти діаметр пальця за допомогою нитки. Нею обертають навколо пальця, роблять позначку і відрізок вимірюють лінійкою.
Так отримують довжину окружності пальця. Після цього отримане число потрібно розділити на 3,14, щоб отримати діаметр.
Результат може бути неточним, якщо вимірювати в спеку, після душу або занять спортом. Все тому, що результат може вийти трохи більшим, ніж є насправді.
Старе кільце
Часто подарунок вибирають потай, щоб зробити приємний сюрприз. В цьому випадку використовують старе кільце близької людини. Прикрасу кладуть на аркуш паперу і обводять з внутрішньої сторони.
Важливо робити це акуратно, щоб результат був максимально точним. Далі залишається взяти лінійку і виміряти діаметр кола.
Можна визначити за зростом та розміром одягу
Також можна спробувати визначити розмір з огляду на фігуру і статуру людини. Такий спосіб не найточніший, і допоможе дізнатися тільки в якому діапазоні знаходиться необхідний розмір. Зокрема, дівчатам зі зростом:
Окрім того, приблизно можна визначити за розміром одягу:
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