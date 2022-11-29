Как узнать точный размер кольца без примерки: простые и действенные способы

Золотое кольцо - отличный подарок для важных в жизни людей. Однако даже о ближайших невозможно знать все, вплоть до мелочей. Но, к счастью, есть способы, которые помогут узнать точный размер кольца, чтобы не испортить сюрприз.
Что поможет определить точный размер кольца, чтобы оно не спадало и не давило - читайте ниже.
В частности, размер украшения совпадает с диаметром пальца в миллиметрах. У многих производителей градация составляет 0,5 мм.
Например, если диаметр пальца составляет 17,3 мм, то размер кольца - 17,5.
Нить
Для начала нужно измерить диаметр пальца с помощью нити. Ею вращают вокруг пальца, делают отметку и отрезок измеряют линейкой.
Так получают длину окружности пальца. После этого полученное число нужно разделить на 3,14, чтобы получить диаметр.
Результат может быть неточным, если измерять в жару, после душа или занятий спортом. Все потому, что результат может получиться немного больше, чем есть на самом деле.
Старое кольцо
Часто подарок выбирают тайком, чтобы преподнести приятный сюрприз. В этом случае используют старое кольцо близкого человека. Украшение кладут на лист бумаги и обводят с внутренней стороны.
Важно делать это аккуратно, чтобы результат был максимально точным. Далее остается взять линейку и измерить диаметр окружности.
Можно определить по росту и размеру одежды
Также можно попытаться определить размер учитывая фигуру и телосложение человека. Такой способ не самый точный и поможет узнать только в каком диапазоне находится необходимый размер. В частности, девушкам с ростом:
Кроме того, примерно можно определить по размеру одежды:
Ранее мы сообщали, как ухаживать за кольцом, чтобы оно было чистым и блестящим на протяжении многих лет.
Также мы писали, почему серебро темнеет и как быстро исправить.