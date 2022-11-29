Как узнать точный размер кольца без примерки: простые и действенные способы

В частности, размер украшения совпадает с диаметром пальца в миллиметрах. У многих производителей градация составляет 0,5 мм.

Например, если диаметр пальца составляет 17,3 мм, то размер кольца - 17,5.

Какие способы помогут

Нить

Для начала нужно измерить диаметр пальца с помощью нити. Ею вращают вокруг пальца, делают отметку и отрезок измеряют линейкой.

Так получают длину окружности пальца. После этого полученное число нужно разделить на 3,14, чтобы получить диаметр.

Результат может быть неточным, если измерять в жару, после душа или занятий спортом. Все потому, что результат может получиться немного больше, чем есть на самом деле.

Старое кольцо

Часто подарок выбирают тайком, чтобы преподнести приятный сюрприз. В этом случае используют старое кольцо близкого человека. Украшение кладут на лист бумаги и обводят с внутренней стороны.

Важно делать это аккуратно, чтобы результат был максимально точным. Далее остается взять линейку и измерить диаметр окружности.

Можно определить по росту и размеру одежды

Также можно попытаться определить размер учитывая фигуру и телосложение человека. Такой способ не самый точный и поможет узнать только в каком диапазоне находится необходимый размер. В частности, девушкам с ростом:

до 1.70 сантиметров, и весом до 60 килограммов подходят кольца 16-17,5 размера;

женщинам выше 1.70 сантиметров и свыше 60 килограммов - от 18 до 19,5.

Кроме того, примерно можно определить по размеру одежды: