Как действовать во время наводнений: правила, спасающие жизнь

В последнее время в Украине значительно повысился уровень воды в реках. Это явление регионально уже приводит к подтоплениям жилых домов. Поскольку вода еще не отступает, а дожди не прекращаются, украинцам следует знать, что делать во время наводнения.

Алгоритм действий, который спасет жизнь - читайте ниже в материале Styler.

Что делать в случае наводнения или паводка

Если вода прибывает постепенно, у вас будет время для подготовки, поиска информации и собрать все необходимые вещи:

не пользуйтесь без необходимости телефоном, чтобы он был свободен для связи с вами

сохраняйте спокойствие

окажите помощь инвалидам, детям и старикам

узнайте в местных органах государственной власти и местного самоуправления место сбора жителей для эвакуации

подготовьте документы, одежду, необходимые вещи, запас продуктов на несколько дней, медикаменты. Документы храните в водонепроницаемом пакете

отключите все электроприборы от электросети, выключите газ

перенесите более ценные вещи и продовольствие на верхние этажи или поднимите на верхние полки

При этом не пренебрегайте советами и указаниями по радио или телевидению.

Если вода пришла внезапно

В случае, когда наводнение произошло неожиданно, и вы не были готовы, поступайте следующим образом:

сохраняйте покой, избегайте паники

соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и другие необходимые вещи

окажите помощь детям, инвалидам и пожилым людям

выключите электро- и газоснабжение, потушите огонь в грубах. Закройте окна и двери, если есть время - закройте окна и двери первого этажа досками или щитами.

поднимитесь на верхние этажи. Если дом одноэтажный - займите верхние помещения.

до прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях или других повышениях, сигнализируйте спасателям, чтобы они могли быстро вас найти

проверьте нет ли вблизи пострадавших

не переполняйте катера, лодки, плоты и т.п.

Если вы упали в воду, снимите с себя тяжелую одежду и обувь, найдите поблизости предметы, благодаря которым можно остаться на плаву.

Что произошло с реками в Украине

Напомним, что в результате весеннего наводнения на Киевской ГЭС поднялся уровень воды в Днепре.

В Укргидрометцентре говорят, что в течение 13-14 апреля в Киеве и Вышгородском, Броварском, Бориспольском районах объявлен второй уровень опасности оранжевого цвета.

В Киеве уже наблюдают локальные подтопления

Уже сейчас частные подтопления можно наблюдать у берегов рек.

Следует отметить, что не во всех регионах Украины ситуация одинаковая. Если в Киев вода прибывает, то в Херсоне - наоборот. Уровень воды в Каховской ГЭС упал на 1,5 метра. Эксперты говорят, что это последствия пребывания там оккупантов.