Так от скільки шлюбів буде у вас за знаком Зодіаку

Гороскоп може розповісти не тільки, що чекає кожен знак Зодіаку завтра або які сузір'я підходять чи не підходять один одному. Астрологи можуть навіть визначити, скільки шлюбів буде у кожного з нас.

Овен

Овни - лідери за своєю природою. Тому у стосунках вони відіграватимуть лише першу роль. Якщо партнер із цим згоден, то союз буде вічним. Інакше розрив неминучий. У більшості Овнів понад 3 шлюби.

Телець

Союзи Тельці нерідко укладають у пізньому віці. При цьому вони перевіряють партнера максимально скрупульозно та ретельно. Нерідко саме з Тельцями створюються найміцніші зв'язки. Одружуються вони раз у житті, а розлучення - рідкість.

‍‍Близнюки

Про їхню двуликість складають легенди. Розлучаються вони легко та невимушено, практично граючи. У цьому переліку їх можна назвати справжніми рекордсменами. Нерідко вступають у 6 шлюбів і більше.

‍‍Рак

Раки швидко прив'язуються до партнера. Після цього заплющують очі на всі його недоліки та гріхи у поведінці. Ініціаторами розлучень практично не бувають. Тому можна сміливо сказати, що союз із Раками на віки.

Лев

У Левів шлюб буде або вкрай міцним, або медовим місяцем усе закінчиться. Загалом вони намагаються до РАГСу звертатися не більше 2 разів.

Діва

Постійні пошуки ідеалу - основна парадигма життя Діви. Скільки шлюбів буде у них, часто залежить від партнера. У молодості можуть одного разу помилитися, але потім такої розкоші просто не дозволять.

‍‍Терези

Терези у всьому шукають гармонію та справедливість. Нерідко ці пошуки продовжуються все життя. Виходять заміж або одружуються лише тоді, коли відчують відповідні прагнення від партнера. Найчастіше вони мають не більше одного шлюбу, а іноді залишаються холостими.

‍‍Скорпіон

Найпарадоксальніший знак зодіаку. Він відрізняється неймовірним інтелектом, але в любовних справах нерідко виявляє недовірливість. Перший союз сприймає виключно як пробу пера, а ось до другого підходить ґрунтовніше.

Стрілець

Стрільці - дуже непостійні натури, вони йдуть життям легко і невимушено. Так само можуть розбити серце і свого партнера. Стрільці можуть одружуватися більше 4 разів у житті.

Козеріг

Представники знаку дуже ґрунтовні у своїх діях та рішеннях. Вони часто керуються не волею серця, а розумом. Нерідко одружуються з розрахунку. Розлучення - додаткові витрати і нерви, тому укладають шлюб раз у житті.‍‍

‍‍Водолій

Вони часто впадають із крайнощів у крайність. Саме тому дати однозначної відповіді на питання про те, як зрозуміти скільки буде шлюбів у Водоліїв неможливо. Варіантів два: чи один, чи безліч.

‍‍Риби

У Риб часто нема міцного морального стрижня. Своєю постійним зневірою і легкою інфантильністю вони зведуть з розуму будь-кого. Для представників цього знака характерні короткі та нетривалі союзи, вони можуть одружитися більше 5 разів у житті.