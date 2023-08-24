Как по дате рождения узнать, сколько у вас будет браков

Нумерология помогает узнать очень интересные вещи о вашей судьбе и даже о вашем будущем. Существует специальная формула, которая помогает по дате рождения определить ваше личное число судьбы.

Как с помощью даты рождения можно узнать, сколько у вас будет браков - читайте в материале Styler ниже.

Как рассчитать свое личное число судьбы

Возьмите все ваши цифры в дате рождения и сложите их вместе. Например, дата рождения: 20 мая 1990 года.

2+0+0+5+1+9+9+0 = 26. Теперь складываем 2+6, и получаем цифру 8. Ваше число судьбы должно быть от 1 до 9.

Значение чисел судьбы

1

Эти люди никогда не сомневаются в своем выборе, поэтому в браки вступают легко и без всяких сомнений. Они с удовольствием строят семейные отношения и ищут возможности, чтобы избегать конфликтов. В этом им помогает врожденная коммуникабельность и желание сохранить семейный очаг. Поэтому, брак у них, скорее всего будет только один.

2

Люди, у которых главная цифра "2" - однолюбы. И в их жизни возможен не только один брак, но и одна любовь - на всю жизнь. И эти отношения от самого начала до самого конца будут пронизаны очень нежными чувствами к партнеру.

3

Эти люди наиболее непредсказуемы. По натуре они динамичны, энергичны, всегда в поиске чего-то или кого-то, любители всего нового и ярких ощущений. Поэтому число браков у таких личностей может не ограничиться даже тремя. Кстати, именно эти люди могут вступать в брак с тем же партнером несколько раз в своей жизни.

4

В выборе партнера эти люди очень разборчивы, но к сожалению, они находятся в перманентном поиске почти всю свою жизнь. И даже тогда, когда рядом с ними уже есть близкий человек.

Перфекционизм и настороженность не позволяют им расслабиться с одним человеком. Поэтому, у "4" может быть очень много браков и связей. В редких случаях они останавливаются в своих поисках - при условии, что им попадется терпеливый партнер.

5

Люди, у которых число судьбы "5" - заключают поздние браки. Обычно виной тому романтическая натура, которая воображает себе идеальную семью из сказки. А еще - тотальная неуверенность в себе во время отношений.

И "пятерки" с возрастом начинают отпускать свои комплексы, мечты, а потом находят партнера, единственного и неповторимого, одного и на всю оставшуюся жизнь.

6

Такие люди обычно вступают в брак дважды. Первый брак - пробный и чаще всего, не самый удачный. А вот второй становится счастливым, так как "шестерки" успевают понять, чего они хотят в жизни и проводят работу над ошибками. Они долго ждут, прежде чем снова кому-то довериться.

7

Люди с числом судьбы "7" считаются настоящими счастливчиками судьбы. Отношения им даются легко, так как по своей натуре эти люди проницательны и дипломатичны. У них есть все качества, которые помогают создать крепкие и счастливые союзы - один и на всю жизнь.

8

Для представителей "8" брак - это стабильность и безопасность. Поэтому они часто заключают союзы по расчету. Но их семьи назвать несчастливыми невозможно, так как они "выращивают" любовь многие годы и очень преданы своим половинкам.

9

У представителей этой цифры ранний брак - не редкость. Они рано начинают стремиться к самостоятельности и независимости, потому что обладают огромной внутренней силой и верят в то, что со многими вещами в жизни справятся самостоятельно.

Но первый брак часто оказывается не теплой прогулкой по парку, а настоящими американскими горками, со всеми проблемами и тщетными попытками не потеряться в этих отношениях. Но такая наука им быстро идет на пользу.