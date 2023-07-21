Як не дати себе обдурити при зважуванні товарів на вагах: основні схеми продавців

Як вберегтися

Щоб убезпечити себе від зайвих витрат при купівлі товарів на вагу, зверніть увагу на техніку, яку використовує продавець.

Зокрема, ваги використовуються для визначення маси під час купівлю товару.До того ж такий прилад повинен пройти оцінку і відповідати вимогам Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1062.

Відповідно до вимог Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку, засоби вимірювальної техніки повинні бути у справному стані та проходити періодичну повірку в установленому законодавством порядку.

Важливо, що на вимогу покупця продавець зобов'язаний надати контрольно-вимірювальні прилади для перевірки ваги товару.

Українців закликають бути уважними, уникати зважування товару на вагах невідомого походження, з відсутнім маркуванням або ознаками переробляння.

Як продавці обманюють покупців

Найпоширеніший обман - коли ваги стоять не рівно, а під кутом. Ви цього можете не побачити, адже вони заховані за лотками з фруктами чи декором. Попросіть продавця встановити ваги в доступному для вас місці. Важливо, щоб циферблат був встановлений на "0".

До того ж набагато простіше обдурити покупця, який купує відразу кілька позицій. І якщо продавець при цьому називає одразу вагу і вартість товарів, то мало хто зможе запам’ятати.

Слідкуйте, щоб продавець важив все не поспішаючи. Якщо вам здається, що продавець метушиться - він точно хитрує.

Іноді продавець залучає покупця в бесіду, щоб притупити його увагу, пропонує покупцеві вибрати наступний товар, поки він зважить перший. Або продавець різко кидає товар на ваги і тут же знімає, щоб покупець не встиг помітити вагу.