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Как не дать себя обмануть при взвешивании товаров на весах: основные схемы продавцов

Как покупателей обманывают в магазинах (фото: GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Пожалуй, каждый, кто покупал что-то на рынке или в магазине, чувствовал, что продавец его обманывает. В большинстве случаев такое чувство нас не подводит. Все потому, что недобросовестные продавцы могут обманывать при взвешивании товаров на весах.

Об этом сообщили на странице Госпродпотребслужбы в Facebook.

Как уберечься

Чтобы обезопасить себя от лишних затрат при покупке товаров на вес, обратите внимание на технику, используемую продавцом.

В частности, весы используются для определения массы при покупке товара. К тому же такой прибор должен пройти оценку и соответствовать требованиям Технического регламента по неавтоматическим взвешивающим приборам, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 16 декабря 2015 года № 1062.

Согласно требованиям Порядка осуществления торговой деятельности и правил торгового обслуживания на рынке средства измерительной техники должны быть в исправном состоянии и проходить периодическую поверку в установленном законодательством порядке.

Важно, что по требованию покупателя продавец обязан предоставить контрольно-измерительные приборы для проверки веса товара.

Украинцев призывают быть внимательными, избегать взвешивания товара на весах неизвестного происхождения с отсутствующей маркировкой или признаками переработки.

Как продавцы обманывают покупателей

Самый распространенный обман - когда весы стоят не ровно, а под углом. Вы этого не можете увидеть, ведь они спрятаны за лотками с фруктами или декором. Попросите продавца установить весы в доступном для вас месте. Важно, чтобы циферблат был установлен на "0".

К тому же гораздо проще обмануть покупателя, который покупает сразу несколько позиций. И если продавец при этом называет сразу вес и стоимость товаров, мало кто сможет запомнить.

Следите, чтобы продавец взвешивал все не торопясь. Если вам кажется, что продавец суетится - он точно хитрит.

Иногда продавец вовлекает покупателя в беседу, чтобы притупить его внимание, предлагает покупателю выбрать следующий товар, пока он взвесит первый. Или продавец резко бросает товар на весы и тут же снимает, чтобы покупатель не успел заметить вес.

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