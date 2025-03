Як дати друге життя старому ноутбуку: 5 корисних і несподіваних ідей

Встановіть Plex для потокової передачі фільмів, серіалів і музики

Ви можете використовувати старий ноутбук як центральне сховище для всіх ваших фільмів, музики, серіалів та інших медіафайлів. Це чудове рішення, якщо вам набридло переносити файли між різними пристроями.

Рекомендується завантажити безкоштовну версію Plex на ваш старий ноутбук, щоб зберігати й організовувати все ваше цифрове медіа. Ця програма дає змогу вам віддалено отримати доступ до вашого контенту з будь-якого пристрою, підключеного до вашої Wi-Fi мережі. Він також автоматично грамотно організовує ваші фільми і збирає інформацію, як-от анотації та рейтинги, що значно економить ваш час.

Плюс, вам не потрібно платити за кілька стримінгових пристроїв, що з часом стає досить дорогим і незручним.

Plex (фото: Foundry)

Перетворіть його на пристрій для письма без відволікаючих чинників

Якщо ви хочете підвищити свою продуктивність, рекомендується встановити FocusWriter на ваш старий ноутбук. Це простий, легкий текстовий процесор з інтерфейсом, який приховує меню і панелі інструментів доти, доки вони вам не знадобляться.

У ньому є безліч корисних функцій, таких як звуки друкарської машинки, щоденні цілі за кількістю слів, таймінг сесій і багато іншого. Він безкоштовний і доступний для Windows, macOS і Linux.

Встановіть легку операційну систему для базових завдань

Встановлення легкої операційної системи, такої як Ubuntu або Puppy Linux, може вдихнути нове життя у ваш ноутбук. Вона не вимагає багато потужності для роботи і чудово підходить для повсякденних завдань, таких як перевірка Facebook, написання документів тощо. Це не тільки чудовий спосіб продовжити термін служби вашого старого ноутбука, а й заощадити гроші, які ви б витратили на Chromebook або аналогічний пристрій, призначений для повсякденного використання.

Якщо ви вибрали Ubuntu, переконайтеся, що у вас принаймні 4 ГБ оперативної пам'яті та процесор із двома ядрами для плавної роботи. Також ви можете використовувати легшу версію - Lubuntu, яка працює на комп'ютерах з 512 МБ-1 ГБ оперативної пам'яті.

Lubuntu

Використовуйте його як другий монітор

Якщо вам подобається ідея використання старого ноутбука як другого монітора, є кілька способів це зробити. Однак переконайтеся, що обидва пристрої працюють на Windows 10 або 11.

Якщо у вас є ПК з Windows 10 або 11, ви можете під'єднати старий ноутбук до основного ПК через бездротову мережу за допомогою функції "Бездротовий дисплей". Перше, що потрібно зробити - це налаштувати цю функцію на старому ноутбуці. Для цього зайдіть у "Налаштування", "Система", "Проектування на цей ПК" і встановіть опцію "Деякі пристрої Windows і Android можуть проектувати на цей ПК" у положення "Доступно всюди". Потім виберіть "Тільки перший раз" і відкрийте додаток Підключення.

На ПК, з якого ви проектуєте, натисніть Win+P, виберіть "Розширити" і натисніть "Підключитися до бездротового дисплея". Виберіть свій старий ноутбук зі списку доступних пристроїв і він одразу перетвориться на додатковий дисплей.

Якщо вбудована функція Бездротового дисплея з якоїсь причини не працює, ви завжди можете використовувати Spacedesk - сторонній застосунок, що дає змогу перетворити інший пристрій на додатковий монітор. Після встановлення Spacedesk на основний ПК і старий ноутбук, переконайтеся, що обидва пристрої підключені до однієї Wi-Fi мережі. Потім відкрийте додаток Spacedesk на старому ноутбуці та підключіться до основного ПК.

Грай в улюблені ретро-ігри

Іноді хочеться повернутися в дитинство і пограти в улюблені ігри на NES. На щастя, ви можете зробити це на старому ноутбуці. Усе, що вам потрібно - це встановити емулятор RetroArch, який імітує ігрову консоль. Інтерфейс зручний у використанні, і він охоплює безліч консолей в одному додатку, так що вам не потрібно встановлювати окремі емулятори для кожної консолі.

У RetroArch є безліч популярних класичних ігор, таких як The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Metroid, Final Fantasy VII, Spyro the Dragon та інші.

Щоб отримати максимальне задоволення від ігрового процесу, рекомендується використовувати USB або Bluetooth контролер і підключити HDMI-кабель для гри на телевізорі.

Емулятор RetroArch

Вас може зацікавити: