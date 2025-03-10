Як збільшити пам'ять ноутбука без купівлі нового SSD: 5 простих способів

Якщо ваш ноутбук почав "гальмувати" через нестачу пам'яті, не поспішайте купувати новий SSD. Існує кілька доступних способів розширити пам'ять пристрою, не витрачаючи великі кошти.

SD і microSD карти

Якщо ваш ноутбук підтримує слот для SD карт, це одне з найпростіших рішень для збільшення пам'яті. SD карти відносно недорогі порівняно з іншими варіантами зберігання даних - просто вставте карту в слот. Однак є кілька нюансів: вони повільніші, ніж інші варіанти.

Більшість ноутбуків підтримує SD карти UHS-I з максимальною швидкістю до 104 МБ/с. Більш швидкі карти UHS-II можуть досягати 312 МБ/с, але не всі ноутбуки їх підтримують.

Важливо пам'ятати, що швидкість залежить від картрідера вашого пристрою. Для хорошої швидкості вибирайте карти з рейтингом A2 або V30. Наприклад, 512 ГБ microSD карта Samsung Pro Plus з рейтингом A2/V30 коштує менше 50 доларів. Якщо не потрібна висока швидкість, а головне - максимальна ємність, підійде карта з рейтингом A1, наприклад, 1,5 ТБ microSD карта SanDisk Ultra за менш ніж 110 доларів.

Сьогодні microSD карти популярніші за SD карти. Вони компактніші, сидять у слоті на рівні корпусу і можуть залишатися в ноутбуці постійно. SD карти більш громіздкі і можуть заважати, оскільки виступають зі слота.

Слот для SD карт (фото: Foundry)

USB флеш-накопичувачі

USB флешки - ще один популярний спосіб розширення пам'яті. Вони прості у використанні і зазвичай швидші, ніж SD карти, але не завжди зручні, якщо хочете залишити їх підключеними постійно.

Більшість ноутбуків підтримує USB 3.2 Gen 1 (макс. швидкість до 625 МБ/с) або Gen 2 (до 1,250 МБ/с). У реальному житті швидкість флешки може становити від 300 до 500 МБ/с. Якщо ваш ноутбук оснащений портом Thunderbolt 4 або USB4, швидкості можуть досягати 2,800 МБ/с, але це зазвичай стосується зовнішніх SSD, а не флешок.

Для майже постійного використання підійдуть компактні накопичувачі, наприклад, 512 ГБ SanDisk Ultra Fit USB. Він дуже маленький, ледь виступає з порту і може бути підключений постійно. Однак для USB-C накопичувачів із таким дизайном є обмеження через конструктивні особливості, і знайти такі моделі складніше.

USB флеш-накопичувач (фото: Foundry)

Зовнішні накопичувачі пропонують кращу продуктивність

Зовнішні накопичувачі - це найкращий спосіб додати велику кількість пам'яті у ваш ноутбук, особливо якщо вам не потрібно, щоб цей об'єм зберігався під'єднаним 24/7, або якщо ви в основному використовуєте ноутбук на робочому столі, а не в дорозі. До того ж, переносні SSD мають безліч інших практичних застосувань.

Швидкість переносних SSD варіюється залежно від технології під'єднання: від 500 МБ/с з USB 3.0/3.2 Gen 1 (типово для старих ноутбуків) до 1 000 МБ/с з USB 3.2 Gen 2 (зазвичай на нових ноутбуках). \

Якщо ваш ноутбук підтримує Thunderbolt 4, ви можете передавати дані ще швидше - до 2 800 МБ/с (реальна швидкість) з висококласним накопичувачем.

Для спрощеного налаштування можна використовувати USB-хаб. З його допомогою ви можете залишати зовнішній накопичувач та інші периферійні пристрої, як-от миша, клавіатура та монітори, підключеними, а потім під'єднати їх до всіх пристроїв ноутбука одним рухом, просто підключивши хаб.

Додайте велику кількість пам'яті за допомогою зовнішнього накопичувача (фото: Samsung)

Пристрої NAS із додатковим сховищем через Wi-Fi

Пристрій із під'єднанням до мережі (NAS) - це сервер із декількома жорсткими дисками, який під'єднується до вашої мережі та може бути доступним із будь-якого іншого пристрою в цій мережі, включно з ноутбуками, ПК, телефонами тощо.

Це означає, що ви можете налаштувати пристрій NAS, такий як Buffalo LinkStation 210 об'ємом 2 ТБ, і він працюватиме як зовнішній накопичувач, за винятком того, що доступ до нього буде здійснюватися через мережу, а не через USB-кабель. Це дуже зручно. Але є і підступ: швидкість передачі даних буде обмежена вашим підключенням, чи то Wi-Fi (бездротове), чи то Ethernet (дротове).

Якщо вам потрібен високопродуктивний NAS-пристрій, здатний стрімити медіа-контент і виконувати інші завдання, вам доведеться заплатити більше. Наприклад, Ugreen NASync DXP2800 має два відсіки, що підтримують до 64 ТБ пам'яті, а також надшвидкий Ethernet-порт 2,5 Гбіт/с. Ugreen NASync DXP4800 Plus пропонує чотири відсіки із загальним обсягом сховища до 112 ТБ.

Пристрій із підключенням до мережі (NAS) (фото: Buffalo)

Хмарне сховище

Якщо жодне з вищеописаних рішень вам не підходить, завжди можна скористатися хмарним сховищем. OneDrive, який інтегрований у Windows, може завантажувати файли за запитом. Ви побачите ці файли в папці OneDrive у провіднику, і вони будуть завантажуватися в реальному часі, коли ви їх відкриєте.

Безкоштовний план OneDrive надає всього 5 ГБ пам'яті, що, ймовірно, недостатньо, окрім як для простих документів. На щастя, платні плани пропонують більше пам'яті, включно з Microsoft 365 Basic (100 ГБ за 19,99 доларів на рік) і Microsoft 365 Personal (1 ТБ за 99,99 доларів на рік).

Або можна вибрати одне з безлічі інших хмарних сховищ, таких як Mega, Google Drive, Dropbox і Sync.

Для кращих результатів варто оновити свій накопичувач

Якщо вам потрібно більше пам'яті на ноутбуці, оновлення внутрішнього сховища забезпечить вам високу швидкість зберігання даних. Сучасні ноутбуки зазвичай використовують SSD NVMe M.2 SSD, які можуть досягати швидкості до 3500 МБ/с з диском PCIe 3.0 і 7000 МБ/с з диском PCIe 4.0.

Для порівняння, найшвидші зовнішні диски USB 3.0 мають швидкість до 500 МБ/с, а новітні зовнішні SSD з USB4 або Thunderbolt 4 можуть досягати майже 2800 МБ/с. Тим часом, типові SD карти і флешки зазвичай забезпечують швидкості нижче 200 МБ/с.

Якщо ви займаєтеся іграми, редагуванням відео в 4K або працюєте з великими файлами, вам варто замінити наявний диск на SSD з більшим об'ємом і високою продуктивністю. Однак це не для всіх. Навіть якщо ви готові відкрити ноутбук, він може не бути призначений для простого оновлення SSD, особливо якщо це тонкий і легкий "ультрабук".

Щоб дізнатися, чи можна оновити внутрішній накопичувач ноутбука, відвідайте сайт виробника, щоб знайти технічну документацію або посібник з обслуговування. Зазвичай там зазначено, чи можна замінити диск, чи він припаяний - навіть якщо ноутбук легко відкривається, сам диск може бути припаяний до материнської плати і не підлягати заміні.

Крім того, ви можете швидко знайти в інтернеті запит "[модель ноутбука] SSD оновлення". Це хороший спосіб знайти ресурси, як-от форуми та відео-розбори на YouTube, які покажуть вам усе, що потрібно знати про процес заміни та встановлення нового накопичувача.

Оновлення SSD-накопичувача (фото: Foundry)

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